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وزير الإعلام المكلّف يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري

الجانبان بحثا سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين البلدَيْن

استقبل وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم جبر.

وشهد الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري إلى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام المكلّف يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري
سبق

استقبل وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم جبر.

وشهد الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري إلى المملكة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
12:48 PM

وزير الإعلام المكلّف يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري

الجانبان بحثا سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين البلدَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم جبر.

وشهد الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري إلى المملكة.

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