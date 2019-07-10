حائل تسجل 85 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الحالات في المنطقة بلغ 2407

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 85 حالة إيجابية بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل حالة تعافِ واحدة، وحالة وفاة واحدة .

وكان نصيب مدينة حائل من الإصابات 76 حالة، ومحافظة الغزالة 3 حالات، ومحافظة الشملي 3 حالات، ومحافظة بقعاء حالتان، ومحافظة موقق حالة واحدة.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2407 ، منها حالة 1766 نشطة، و 637 حالة تعافِ، و 4 حالات وفاة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيانها اليومي، تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 1950 حالة تعافِ، فيما أعلنت عن وفاة 59 شخصًا.