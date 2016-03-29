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توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع و"تنمية الصادرات"

لدعم برنامج "صنع في السعودية"

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مذكرة تعاون، لدعم برنامج "صنع في السعودية" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية بالتوافق مع "رؤية 2030".

وقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدير عام تطوير الاستثمار، الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، ومن جانب هيئة تنمية الصادرات السعودية، مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي، المهندس مازن بن عمر الجاسر.

وبموجب المذكرة، التي تستمر عامًا واحدًا قابلاً للتجديد، ستتعاون الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في المبادرات المشتركة المحلية والدولية لترويج "برنامج صنع في السعودية".

كما تشجع القطاع الخاص على الانضمام إلى البرنامج، عبر الوسائل المتاحة لدى الهيئة.

وستعمل الهيئة الملكية على مشاركة التقارير والأبحاث المختصة بالأسواق العالمية وغيرها التي تغطي اتجاهات السوق ورؤى المستهلكين في البلدان المستهدفة، وتعريف أعضاء برنامج "صنع في السعودية"، بعمل الهيئة الملكية والفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لها، وتزويد فريق عمل البرنامج بقائمة من الشركات المهتمة بالانضمام إليه.

من جانبها، ستعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على تسهيل الوصول إلى أعضاء "برنامج صنع في السعودية"، والتواصل مع شركاء البرنامج الآخرين من القطاعين العام والخاص والترويج للهيئة الملكية للجبيل وينبع في المنصة الرقمية لـ"برنامج صنع في السعودية" ومواقع التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية باعتبارها "شريكًا أساسيًا" للبرنامج.

كما توفر الوصول إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها "برنامج صنع في السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع و"تنمية الصادرات"
سبق

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مذكرة تعاون، لدعم برنامج "صنع في السعودية" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية بالتوافق مع "رؤية 2030".

وقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدير عام تطوير الاستثمار، الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، ومن جانب هيئة تنمية الصادرات السعودية، مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي، المهندس مازن بن عمر الجاسر.

وبموجب المذكرة، التي تستمر عامًا واحدًا قابلاً للتجديد، ستتعاون الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في المبادرات المشتركة المحلية والدولية لترويج "برنامج صنع في السعودية".

كما تشجع القطاع الخاص على الانضمام إلى البرنامج، عبر الوسائل المتاحة لدى الهيئة.

وستعمل الهيئة الملكية على مشاركة التقارير والأبحاث المختصة بالأسواق العالمية وغيرها التي تغطي اتجاهات السوق ورؤى المستهلكين في البلدان المستهدفة، وتعريف أعضاء برنامج "صنع في السعودية"، بعمل الهيئة الملكية والفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لها، وتزويد فريق عمل البرنامج بقائمة من الشركات المهتمة بالانضمام إليه.

من جانبها، ستعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على تسهيل الوصول إلى أعضاء "برنامج صنع في السعودية"، والتواصل مع شركاء البرنامج الآخرين من القطاعين العام والخاص والترويج للهيئة الملكية للجبيل وينبع في المنصة الرقمية لـ"برنامج صنع في السعودية" ومواقع التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية باعتبارها "شريكًا أساسيًا" للبرنامج.

كما توفر الوصول إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها "برنامج صنع في السعودية".

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:44 PM

توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع و"تنمية الصادرات"

لدعم برنامج "صنع في السعودية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مذكرة تعاون، لدعم برنامج "صنع في السعودية" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية بالتوافق مع "رؤية 2030".

وقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدير عام تطوير الاستثمار، الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، ومن جانب هيئة تنمية الصادرات السعودية، مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي، المهندس مازن بن عمر الجاسر.

وبموجب المذكرة، التي تستمر عامًا واحدًا قابلاً للتجديد، ستتعاون الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في المبادرات المشتركة المحلية والدولية لترويج "برنامج صنع في السعودية".

كما تشجع القطاع الخاص على الانضمام إلى البرنامج، عبر الوسائل المتاحة لدى الهيئة.

وستعمل الهيئة الملكية على مشاركة التقارير والأبحاث المختصة بالأسواق العالمية وغيرها التي تغطي اتجاهات السوق ورؤى المستهلكين في البلدان المستهدفة، وتعريف أعضاء برنامج "صنع في السعودية"، بعمل الهيئة الملكية والفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لها، وتزويد فريق عمل البرنامج بقائمة من الشركات المهتمة بالانضمام إليه.

من جانبها، ستعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على تسهيل الوصول إلى أعضاء "برنامج صنع في السعودية"، والتواصل مع شركاء البرنامج الآخرين من القطاعين العام والخاص والترويج للهيئة الملكية للجبيل وينبع في المنصة الرقمية لـ"برنامج صنع في السعودية" ومواقع التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية باعتبارها "شريكًا أساسيًا" للبرنامج.

كما توفر الوصول إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها "برنامج صنع في السعودية".

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