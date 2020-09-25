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"تنمية قيم المواطنة".. تأصيل شرعي في ندوة لجامعة شقراء

متحدثون يتبارون بأوراق عمل احتفاءً بيوم الوطن والمداخلات "عن بعد"

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة شقراء، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، ندوة بعنوان: "دور الجامعات في تنمية قيم المواطنة".

افتتح الندوة الدكتور عبدالمجيد الروقي بالتعريف بالمتحدثين وهم: الدكتور حمود بن محسن الدعجاني والدكتور طلال الشريف والدكتور منيف الملافخ والدكتورة سارة الحارثي.

وبدأت الجلسة الأولى بورقة عمل قدمها الدكتور حمود الدعجاني، بعنوان: "التأصيل الشرعي لقيم المواطنة والهوية الوطنية"، تحدث فيها عن المواطنة الصالحة وتنمية قيم المواطنة من الناحية الشرعية.

تلاها ورقة عمل للدكتور منيف الملافخ ، بعنوان: "الدور الوطني للجامعات في إبراز المكانة التاريخية والعمق الاستراتيجي للمملكة"، تحدث فيها عن دور الجامعات في إبراز الثقافة الوطنية، فالجامعات مراكز لعملية الانطلاق خارج المربع التعليمي؛ مناقشًا مدى قيام الجامعات بالدور المطلوب في عملية التنشئة الوطنية لدى الطالب الجامعي.

بعد ذلك، تحدثت الدكتورة سارة الحارثي من خلال ورقتها "سبل تعزيز القيم الوطنية لدى الشخصية السعودية" عن تعزيز الشخصيه السعودية؛ حيث قالت: يلعب برنامج تعزيز الشخصية السعودية دورًا مهمًا في تعزيز القيم الوسطية والقيم الوطنية وتنمية ثقافة العمل الجاد، كما لا ننسى دور الأنشطة في الأسرة والجامعة في إبراز الشخصية الوطنية".

وتطرقت إلى القيم التي يجب أن تتكون في الشخصية الوطنية ومن أبرزها: إحساسهم بالمسؤولية الوطنية، ترسيخ حب الوطن، تنمية حرية التعبير عن الرأي، الرؤية الناقدة .

أما الدكتور طلال الشريف فقد تطرق في ورقته العلمية "الدور التربوي المناط بالجامعات في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء" إلى دور الجامعات في غرس قيم المواطنة، فالجامعات منارات علمية ومؤسسات تربوية، وهي المعني الأول بذلك لأنها تمثل فئة الشباب، وهم الجيل الذي يعتمد عليه مستقبل المملكة العربية السعودية.

كما تطرق إلى دور وحدة التوعية الفكرية والإعلام الجامعي في ذلك من خلال نشر الرسائل التثقيفية القصيرة وعقد الأنشطة العلمية والتحصين ضد التطرف والأفكار المنحرفة.

واختتمت الندوة، بمداخلات وأسئلة الجمهور الذين تابعوا الندوة وشاركوا فيها عن بعد.

جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تنمية قيم المواطنة".. تأصيل شرعي في ندوة لجامعة شقراء
سبق

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة شقراء، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، ندوة بعنوان: "دور الجامعات في تنمية قيم المواطنة".

افتتح الندوة الدكتور عبدالمجيد الروقي بالتعريف بالمتحدثين وهم: الدكتور حمود بن محسن الدعجاني والدكتور طلال الشريف والدكتور منيف الملافخ والدكتورة سارة الحارثي.

وبدأت الجلسة الأولى بورقة عمل قدمها الدكتور حمود الدعجاني، بعنوان: "التأصيل الشرعي لقيم المواطنة والهوية الوطنية"، تحدث فيها عن المواطنة الصالحة وتنمية قيم المواطنة من الناحية الشرعية.

تلاها ورقة عمل للدكتور منيف الملافخ ، بعنوان: "الدور الوطني للجامعات في إبراز المكانة التاريخية والعمق الاستراتيجي للمملكة"، تحدث فيها عن دور الجامعات في إبراز الثقافة الوطنية، فالجامعات مراكز لعملية الانطلاق خارج المربع التعليمي؛ مناقشًا مدى قيام الجامعات بالدور المطلوب في عملية التنشئة الوطنية لدى الطالب الجامعي.

بعد ذلك، تحدثت الدكتورة سارة الحارثي من خلال ورقتها "سبل تعزيز القيم الوطنية لدى الشخصية السعودية" عن تعزيز الشخصيه السعودية؛ حيث قالت: يلعب برنامج تعزيز الشخصية السعودية دورًا مهمًا في تعزيز القيم الوسطية والقيم الوطنية وتنمية ثقافة العمل الجاد، كما لا ننسى دور الأنشطة في الأسرة والجامعة في إبراز الشخصية الوطنية".

وتطرقت إلى القيم التي يجب أن تتكون في الشخصية الوطنية ومن أبرزها: إحساسهم بالمسؤولية الوطنية، ترسيخ حب الوطن، تنمية حرية التعبير عن الرأي، الرؤية الناقدة .

أما الدكتور طلال الشريف فقد تطرق في ورقته العلمية "الدور التربوي المناط بالجامعات في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء" إلى دور الجامعات في غرس قيم المواطنة، فالجامعات منارات علمية ومؤسسات تربوية، وهي المعني الأول بذلك لأنها تمثل فئة الشباب، وهم الجيل الذي يعتمد عليه مستقبل المملكة العربية السعودية.

كما تطرق إلى دور وحدة التوعية الفكرية والإعلام الجامعي في ذلك من خلال نشر الرسائل التثقيفية القصيرة وعقد الأنشطة العلمية والتحصين ضد التطرف والأفكار المنحرفة.

واختتمت الندوة، بمداخلات وأسئلة الجمهور الذين تابعوا الندوة وشاركوا فيها عن بعد.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
03:19 PM

"تنمية قيم المواطنة".. تأصيل شرعي في ندوة لجامعة شقراء

متحدثون يتبارون بأوراق عمل احتفاءً بيوم الوطن والمداخلات "عن بعد"

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فلاح الجوفان - شقراء
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نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة شقراء، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، ندوة بعنوان: "دور الجامعات في تنمية قيم المواطنة".

افتتح الندوة الدكتور عبدالمجيد الروقي بالتعريف بالمتحدثين وهم: الدكتور حمود بن محسن الدعجاني والدكتور طلال الشريف والدكتور منيف الملافخ والدكتورة سارة الحارثي.

وبدأت الجلسة الأولى بورقة عمل قدمها الدكتور حمود الدعجاني، بعنوان: "التأصيل الشرعي لقيم المواطنة والهوية الوطنية"، تحدث فيها عن المواطنة الصالحة وتنمية قيم المواطنة من الناحية الشرعية.

تلاها ورقة عمل للدكتور منيف الملافخ ، بعنوان: "الدور الوطني للجامعات في إبراز المكانة التاريخية والعمق الاستراتيجي للمملكة"، تحدث فيها عن دور الجامعات في إبراز الثقافة الوطنية، فالجامعات مراكز لعملية الانطلاق خارج المربع التعليمي؛ مناقشًا مدى قيام الجامعات بالدور المطلوب في عملية التنشئة الوطنية لدى الطالب الجامعي.

بعد ذلك، تحدثت الدكتورة سارة الحارثي من خلال ورقتها "سبل تعزيز القيم الوطنية لدى الشخصية السعودية" عن تعزيز الشخصيه السعودية؛ حيث قالت: يلعب برنامج تعزيز الشخصية السعودية دورًا مهمًا في تعزيز القيم الوسطية والقيم الوطنية وتنمية ثقافة العمل الجاد، كما لا ننسى دور الأنشطة في الأسرة والجامعة في إبراز الشخصية الوطنية".

وتطرقت إلى القيم التي يجب أن تتكون في الشخصية الوطنية ومن أبرزها: إحساسهم بالمسؤولية الوطنية، ترسيخ حب الوطن، تنمية حرية التعبير عن الرأي، الرؤية الناقدة .

أما الدكتور طلال الشريف فقد تطرق في ورقته العلمية "الدور التربوي المناط بالجامعات في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء" إلى دور الجامعات في غرس قيم المواطنة، فالجامعات منارات علمية ومؤسسات تربوية، وهي المعني الأول بذلك لأنها تمثل فئة الشباب، وهم الجيل الذي يعتمد عليه مستقبل المملكة العربية السعودية.

كما تطرق إلى دور وحدة التوعية الفكرية والإعلام الجامعي في ذلك من خلال نشر الرسائل التثقيفية القصيرة وعقد الأنشطة العلمية والتحصين ضد التطرف والأفكار المنحرفة.

واختتمت الندوة، بمداخلات وأسئلة الجمهور الذين تابعوا الندوة وشاركوا فيها عن بعد.

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