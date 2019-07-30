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استشاري نفسي يؤكد أهمية ضبط الانفعالات والتركيز على العبادة للحاج

أشار إلى دور التطوع في تحقيق التوازن النفسي للفرد من خلال العطاء

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور وليد السحيباني، أن تعزيز الصحة النفسية للحاج خلال أداء فريضة الحج مرتبط بضبط الانفعالات والتحكم فيها، والتركيز على العبادة وأداء النسك وعدم إشغال النفس بالخلافات والأمور الجانبية الأخرى.

وأوضح أن الحاج يتعامل مع الآلاف من الحجاج من مختلف البلدان واللغات والثقافات والعادات والطباع، مشيرًا إلى قول النبي ﷺ: "منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ".

ودعا خلال حديثه اليوم لبرنامج "صباح السعودية" عن الصحة النفسية، الحجاج إلى الاستعداد لأداء هذه الشعيرة العظيمة عن طريق التعرف على تفاصيلها ومراحلها وخطواتها، بالقراءة والاطلاع، وفهم فقه الحج والمناسك.

وأشار إلى دور التطوع في تحقيق الصحة والتوازن النفسي للفرد؛ من خلال العطاء وبذل الوقت والجهد الذي يقدمه المتطوعون في مساعدة الآخرين ومد يد العون لهم، والتي تحقق لهم الرضا عن الذات والمشاعر الإيجابية والسعادة والشعور بالإنجاز.

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استشاري نفسي يؤكد أهمية ضبط الانفعالات والتركيز على العبادة للحاج
سبق

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور وليد السحيباني، أن تعزيز الصحة النفسية للحاج خلال أداء فريضة الحج مرتبط بضبط الانفعالات والتحكم فيها، والتركيز على العبادة وأداء النسك وعدم إشغال النفس بالخلافات والأمور الجانبية الأخرى.

وأوضح أن الحاج يتعامل مع الآلاف من الحجاج من مختلف البلدان واللغات والثقافات والعادات والطباع، مشيرًا إلى قول النبي ﷺ: "منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ".

ودعا خلال حديثه اليوم لبرنامج "صباح السعودية" عن الصحة النفسية، الحجاج إلى الاستعداد لأداء هذه الشعيرة العظيمة عن طريق التعرف على تفاصيلها ومراحلها وخطواتها، بالقراءة والاطلاع، وفهم فقه الحج والمناسك.

وأشار إلى دور التطوع في تحقيق الصحة والتوازن النفسي للفرد؛ من خلال العطاء وبذل الوقت والجهد الذي يقدمه المتطوعون في مساعدة الآخرين ومد يد العون لهم، والتي تحقق لهم الرضا عن الذات والمشاعر الإيجابية والسعادة والشعور بالإنجاز.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
05:53 PM

استشاري نفسي يؤكد أهمية ضبط الانفعالات والتركيز على العبادة للحاج

أشار إلى دور التطوع في تحقيق التوازن النفسي للفرد من خلال العطاء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,799

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور وليد السحيباني، أن تعزيز الصحة النفسية للحاج خلال أداء فريضة الحج مرتبط بضبط الانفعالات والتحكم فيها، والتركيز على العبادة وأداء النسك وعدم إشغال النفس بالخلافات والأمور الجانبية الأخرى.

وأوضح أن الحاج يتعامل مع الآلاف من الحجاج من مختلف البلدان واللغات والثقافات والعادات والطباع، مشيرًا إلى قول النبي ﷺ: "منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ".

ودعا خلال حديثه اليوم لبرنامج "صباح السعودية" عن الصحة النفسية، الحجاج إلى الاستعداد لأداء هذه الشعيرة العظيمة عن طريق التعرف على تفاصيلها ومراحلها وخطواتها، بالقراءة والاطلاع، وفهم فقه الحج والمناسك.

وأشار إلى دور التطوع في تحقيق الصحة والتوازن النفسي للفرد؛ من خلال العطاء وبذل الوقت والجهد الذي يقدمه المتطوعون في مساعدة الآخرين ومد يد العون لهم، والتي تحقق لهم الرضا عن الذات والمشاعر الإيجابية والسعادة والشعور بالإنجاز.

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