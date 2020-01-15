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شاهد.. أول صور مسربة لهاتف "سامسونج" القابل للطي بتصميم مبتكر

مزود بمعالج سريع من نوع "سنابدراجون 855".. الإطلاق في فبراير المقبل

كشفت تقارير صحفية عن أول صور مسربة لهاتف "سامسونج" الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فليب"، والتي أظهرت تصميمًا جديدًا مبتكرًا.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تصميم "جلاكسي زد فليب" يقدم نموذجًا مختلفًا تمامًا عن النسخة الأولى القابلة للطي.

وتعود "سامسونج" في تصميمها إلى النمط التقليدي القديم للهواتف القابلة للطي، والذي يشبه بصورة كبيرة هاتف "موتورولا رازر".

ونقلت الشركة الكورية الجنوبية مفاتيح التشغيل والتحكم بالصوت إلى الجهة اليمنى من الهاتف، بحيث يكون مفتاح التشغيل في أعلى اليمين، فيما التحكم بالصوت أسفل اليمين.

وسيوجد بالجهة الخلفية كاميرا مزدوجة رئيسة بفلاش من نوع "LED"، بالإضافة إلى مفصلات تشبه في نوعيتها تلك الموجودة في "جلاكسي فولد".

وتتضمّن الشاشة الداخلية كاميرا أمامية مخفية داخل الشاشة، كما أنه سيزود بمعالج سريع من نوع "سنابدراجون 855"، وبطارية مزدوجة لتشغيل الشاشتين.

ولم يتم الكشف رسميًّا عن سعة البطاريتين، لكن التغيير في الزجاج المستخدم في الشاشات؛ حيث اعتمدت على مواد بلاستيكية جديدة قابلة للانحناء.

ومن المقرر أن تكون الشاشة اللمسية بسعتها الكبيرة بقياس 6.7 بوصات، من دون أن تشير إلى القياس المتوقع للشاشة الصغيرة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "جلاكسي زد فليب" خلال شهر فبراير المقبل.

هاتف سامسونج جلاكسي زد فليب القابل للطي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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شاهد.. أول صور مسربة لهاتف "سامسونج" القابل للطي بتصميم مبتكر
سبق

كشفت تقارير صحفية عن أول صور مسربة لهاتف "سامسونج" الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فليب"، والتي أظهرت تصميمًا جديدًا مبتكرًا.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تصميم "جلاكسي زد فليب" يقدم نموذجًا مختلفًا تمامًا عن النسخة الأولى القابلة للطي.

وتعود "سامسونج" في تصميمها إلى النمط التقليدي القديم للهواتف القابلة للطي، والذي يشبه بصورة كبيرة هاتف "موتورولا رازر".

ونقلت الشركة الكورية الجنوبية مفاتيح التشغيل والتحكم بالصوت إلى الجهة اليمنى من الهاتف، بحيث يكون مفتاح التشغيل في أعلى اليمين، فيما التحكم بالصوت أسفل اليمين.

وسيوجد بالجهة الخلفية كاميرا مزدوجة رئيسة بفلاش من نوع "LED"، بالإضافة إلى مفصلات تشبه في نوعيتها تلك الموجودة في "جلاكسي فولد".

وتتضمّن الشاشة الداخلية كاميرا أمامية مخفية داخل الشاشة، كما أنه سيزود بمعالج سريع من نوع "سنابدراجون 855"، وبطارية مزدوجة لتشغيل الشاشتين.

ولم يتم الكشف رسميًّا عن سعة البطاريتين، لكن التغيير في الزجاج المستخدم في الشاشات؛ حيث اعتمدت على مواد بلاستيكية جديدة قابلة للانحناء.

ومن المقرر أن تكون الشاشة اللمسية بسعتها الكبيرة بقياس 6.7 بوصات، من دون أن تشير إلى القياس المتوقع للشاشة الصغيرة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "جلاكسي زد فليب" خلال شهر فبراير المقبل.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
11:49 AM

شاهد.. أول صور مسربة لهاتف "سامسونج" القابل للطي بتصميم مبتكر

مزود بمعالج سريع من نوع "سنابدراجون 855".. الإطلاق في فبراير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عن أول صور مسربة لهاتف "سامسونج" الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فليب"، والتي أظهرت تصميمًا جديدًا مبتكرًا.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تصميم "جلاكسي زد فليب" يقدم نموذجًا مختلفًا تمامًا عن النسخة الأولى القابلة للطي.

وتعود "سامسونج" في تصميمها إلى النمط التقليدي القديم للهواتف القابلة للطي، والذي يشبه بصورة كبيرة هاتف "موتورولا رازر".

ونقلت الشركة الكورية الجنوبية مفاتيح التشغيل والتحكم بالصوت إلى الجهة اليمنى من الهاتف، بحيث يكون مفتاح التشغيل في أعلى اليمين، فيما التحكم بالصوت أسفل اليمين.

وسيوجد بالجهة الخلفية كاميرا مزدوجة رئيسة بفلاش من نوع "LED"، بالإضافة إلى مفصلات تشبه في نوعيتها تلك الموجودة في "جلاكسي فولد".

وتتضمّن الشاشة الداخلية كاميرا أمامية مخفية داخل الشاشة، كما أنه سيزود بمعالج سريع من نوع "سنابدراجون 855"، وبطارية مزدوجة لتشغيل الشاشتين.

ولم يتم الكشف رسميًّا عن سعة البطاريتين، لكن التغيير في الزجاج المستخدم في الشاشات؛ حيث اعتمدت على مواد بلاستيكية جديدة قابلة للانحناء.

ومن المقرر أن تكون الشاشة اللمسية بسعتها الكبيرة بقياس 6.7 بوصات، من دون أن تشير إلى القياس المتوقع للشاشة الصغيرة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "جلاكسي زد فليب" خلال شهر فبراير المقبل.

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