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منصور بن مشعل: خُدعت بالصائغ الذي أخلف وعده.. وهناك لاعبون متخاذلون في الأهلي

أكد أنه نَدِم على ترشيحه لكرسي الرئاسة

فتح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، النار في عدة اتجاهات، بتصريحاته الفضائية المثيرة لبرنامج "الدوري مع وليد"، والتي تأتي امتدادًا لحراك الغربلة الذي يشهده البيت الأهلاوي هذه الأيام، بعد خسارة الفريق في مواجهة الوحدة الدورية.
وأوضح الأمير منصور بن مشعل، أنه على غير تَوافق مع رئيس النادي أحمد الصايغ، بعد رفض الأخير دفع الشرط الجزائي للسيد برانكو، عقب إقالته؛ مؤكدًا أنهما سَبَق أن اتفقا على إقالة برانكو في غرفة الملابس، بعد مواجهة الوحدة؛ إلا أن الصايغ تَعَنّت في قراره لاحقًا.
وقال الأمير منصور: "الصايغ وعدني بتقديم رعايات تفوق 15 إلى 20 مليونًا ولكنه أخلف وعده، وهذه اللحظة يُفترض أن يكون متواجداً في النادي، ولم يحضر لمزاولة عمله كرئيس؛ بل وصل به الحال إلى السهر مع اللاعبين في المطاعم لساعات متأخرة من الليل؛ الأمر الذي انعكس على مستوى الفريق، وأقول الحقيقة لأول مرة أنا نادم على ترشيحه"، وأضاف الأمير منصور: "هناك من يقود أجندة لإبعادي عن النادي بإلصاق التهم وتصويري على أنني منعت الإعلاميين وأعضاء الشرف من دخول النادي، وأنا لا أملك هذه الصلاحية بمنع الأهلاويين من ناديهم، والباب مفتوح؛ ولكن هناك من يصور نفسه كعضو شرف ولا يدفع الرسوم؛ فمثل هؤلاء يحب ملاحقتهم قانونيًّا وعدم السماح لهم بالظهور الفضائي والصحفي، طالما لم يستطيعوا دفع مبلغ 100 ألف ريال..
وفيما يخص مدير الفريق الأول ماجد الطويرقي، الذي قدّم استقالته لاحقًا بسبب هذه التصريحات، قال الأمير منصور: لديّ عدة ملاحظات على جهاز إدارة الكرة لأنهم تعمدوا إخفاء بعض الأمور عني، والتي من المفترض أن أكون على علم بها".
وفي سؤال عن المدرب الجديد، رد الأمير: "تكفّلت بشرط المدرب برانكو، والآن تم تكليف ابن النادي صالح المحمدي، وأبحث عددًا من الخيارات، وأتمنى أن نوفق بالظفر بموافقة أحد المدربين الذي لو قدم سيكون نقلة؛ نظرًا لمسيرته".
وناشد الأمير منصور، الجماهير الأهلاوية، المتابعة بعين ناقدة لمستويات اللاعبين وتحديد اللاعب المتخاذل من نجوم الفريق الأول.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منصور بن مشعل: خُدعت بالصائغ الذي أخلف وعده.. وهناك لاعبون متخاذلون في الأهلي
سبق

فتح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، النار في عدة اتجاهات، بتصريحاته الفضائية المثيرة لبرنامج "الدوري مع وليد"، والتي تأتي امتدادًا لحراك الغربلة الذي يشهده البيت الأهلاوي هذه الأيام، بعد خسارة الفريق في مواجهة الوحدة الدورية.
وأوضح الأمير منصور بن مشعل، أنه على غير تَوافق مع رئيس النادي أحمد الصايغ، بعد رفض الأخير دفع الشرط الجزائي للسيد برانكو، عقب إقالته؛ مؤكدًا أنهما سَبَق أن اتفقا على إقالة برانكو في غرفة الملابس، بعد مواجهة الوحدة؛ إلا أن الصايغ تَعَنّت في قراره لاحقًا.
وقال الأمير منصور: "الصايغ وعدني بتقديم رعايات تفوق 15 إلى 20 مليونًا ولكنه أخلف وعده، وهذه اللحظة يُفترض أن يكون متواجداً في النادي، ولم يحضر لمزاولة عمله كرئيس؛ بل وصل به الحال إلى السهر مع اللاعبين في المطاعم لساعات متأخرة من الليل؛ الأمر الذي انعكس على مستوى الفريق، وأقول الحقيقة لأول مرة أنا نادم على ترشيحه"، وأضاف الأمير منصور: "هناك من يقود أجندة لإبعادي عن النادي بإلصاق التهم وتصويري على أنني منعت الإعلاميين وأعضاء الشرف من دخول النادي، وأنا لا أملك هذه الصلاحية بمنع الأهلاويين من ناديهم، والباب مفتوح؛ ولكن هناك من يصور نفسه كعضو شرف ولا يدفع الرسوم؛ فمثل هؤلاء يحب ملاحقتهم قانونيًّا وعدم السماح لهم بالظهور الفضائي والصحفي، طالما لم يستطيعوا دفع مبلغ 100 ألف ريال..
وفيما يخص مدير الفريق الأول ماجد الطويرقي، الذي قدّم استقالته لاحقًا بسبب هذه التصريحات، قال الأمير منصور: لديّ عدة ملاحظات على جهاز إدارة الكرة لأنهم تعمدوا إخفاء بعض الأمور عني، والتي من المفترض أن أكون على علم بها".
وفي سؤال عن المدرب الجديد، رد الأمير: "تكفّلت بشرط المدرب برانكو، والآن تم تكليف ابن النادي صالح المحمدي، وأبحث عددًا من الخيارات، وأتمنى أن نوفق بالظفر بموافقة أحد المدربين الذي لو قدم سيكون نقلة؛ نظرًا لمسيرته".
وناشد الأمير منصور، الجماهير الأهلاوية، المتابعة بعين ناقدة لمستويات اللاعبين وتحديد اللاعب المتخاذل من نجوم الفريق الأول.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
01:49 PM

منصور بن مشعل: خُدعت بالصائغ الذي أخلف وعده.. وهناك لاعبون متخاذلون في الأهلي

أكد أنه نَدِم على ترشيحه لكرسي الرئاسة

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عبدالله الشهري - الرياض
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فتح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، النار في عدة اتجاهات، بتصريحاته الفضائية المثيرة لبرنامج "الدوري مع وليد"، والتي تأتي امتدادًا لحراك الغربلة الذي يشهده البيت الأهلاوي هذه الأيام، بعد خسارة الفريق في مواجهة الوحدة الدورية.
وأوضح الأمير منصور بن مشعل، أنه على غير تَوافق مع رئيس النادي أحمد الصايغ، بعد رفض الأخير دفع الشرط الجزائي للسيد برانكو، عقب إقالته؛ مؤكدًا أنهما سَبَق أن اتفقا على إقالة برانكو في غرفة الملابس، بعد مواجهة الوحدة؛ إلا أن الصايغ تَعَنّت في قراره لاحقًا.
وقال الأمير منصور: "الصايغ وعدني بتقديم رعايات تفوق 15 إلى 20 مليونًا ولكنه أخلف وعده، وهذه اللحظة يُفترض أن يكون متواجداً في النادي، ولم يحضر لمزاولة عمله كرئيس؛ بل وصل به الحال إلى السهر مع اللاعبين في المطاعم لساعات متأخرة من الليل؛ الأمر الذي انعكس على مستوى الفريق، وأقول الحقيقة لأول مرة أنا نادم على ترشيحه"، وأضاف الأمير منصور: "هناك من يقود أجندة لإبعادي عن النادي بإلصاق التهم وتصويري على أنني منعت الإعلاميين وأعضاء الشرف من دخول النادي، وأنا لا أملك هذه الصلاحية بمنع الأهلاويين من ناديهم، والباب مفتوح؛ ولكن هناك من يصور نفسه كعضو شرف ولا يدفع الرسوم؛ فمثل هؤلاء يحب ملاحقتهم قانونيًّا وعدم السماح لهم بالظهور الفضائي والصحفي، طالما لم يستطيعوا دفع مبلغ 100 ألف ريال..
وفيما يخص مدير الفريق الأول ماجد الطويرقي، الذي قدّم استقالته لاحقًا بسبب هذه التصريحات، قال الأمير منصور: لديّ عدة ملاحظات على جهاز إدارة الكرة لأنهم تعمدوا إخفاء بعض الأمور عني، والتي من المفترض أن أكون على علم بها".
وفي سؤال عن المدرب الجديد، رد الأمير: "تكفّلت بشرط المدرب برانكو، والآن تم تكليف ابن النادي صالح المحمدي، وأبحث عددًا من الخيارات، وأتمنى أن نوفق بالظفر بموافقة أحد المدربين الذي لو قدم سيكون نقلة؛ نظرًا لمسيرته".
وناشد الأمير منصور، الجماهير الأهلاوية، المتابعة بعين ناقدة لمستويات اللاعبين وتحديد اللاعب المتخاذل من نجوم الفريق الأول.

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