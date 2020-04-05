وزراء ومسؤولون: قرار خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة الرشيدة على سلامة أبنائها

أكدوا أن قرار تيسير عودتهم يأتي منسجماً مع التوجيهات السابقة بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما بصحة وسلامة الطلاب والطالبات المبتعثين والسعوديين عموماً خارج المملكة، ومتابعـة شـؤونهم وعائلاتهـم ومرافقيهـم منـذ تفشي جائحة "كورونا" المستجد في دول العالم، مؤكداً تكامل وزارة التعليم مع الجهود الوطنية لتسهيل عودة الراغبين من المبتعثين لأرض الوطن.

وقال وزير التعليم: إن إطــلاق الخدمة الإلكترونية للمواطنين بالخــارج الراغبيــن فــي العــودة (حضــن)؛ هو استمرار لحرص القيادة الرشيدة -أعزها الله- بأبنائها، وتوفير كل الإمكانات والوسائل لضمان سلامتهم، والاطمئنان عليهم، وتسهيل عودة الراغبين منهم للمملكة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تتابع بشكل يومي أوضاع المبتعثين من خلال 31 ملحقية ثقافية منتشرة في دول العالم؛ لخدمة 79.113 مبتعثاً يرافقهم 45،115 من عدد أفراد أسرهم، بإجمالي 124.228 مبتعثاً ومرافقاً.

وأكد أن أوضاع المبتعثين مطمئنة ولله الحمد، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة من جائحة “كورونا”، موضحاً أن الدولة تقدر رغبة بعضهم بالعودة إلى المملكة، وتهيئ كل السبل لذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة، ومحددة الإجراءات، والتعليمات، بما يضمن سلامة وصولهم لأرض الوطن.

وأشاد بجهود الملحقيات الثقافية حول العالم؛ للوقوف على خدمة جميع الطلاب والطالبات، والتواصل الدائم معهم في مثل هذه الظروف، من خلال عقد اللقاءات عن بُعد، وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، والتنسيق الدائم مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج.

وأوضح الدكتور "آل الشيخ" أن الوزارة سبق وأصدرت قراراً يتضمن عدداً من الإجراءات الاستثنائية لمعالجة أوضاع المبتعثين ومرافقيهم، شمل ذلك استمرار صرف المخصصات المالية، والتأمين الطبي، وبدل العلاج للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، بما في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم، أو الذين انتهت بعثتهم وما زالوا في بلد الابتعاث، وكذلك عدم إيقاف الصرف على المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم أياً كان سبب الإيقاف، مع صرف مخصص مالي لمدة شهر مساوٍ لمكافأة المبتعث مع مرافقيه لمن غادروا سكنهم، ومَنْ تخرج وانتهت بعثته ولا يزال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة للمملكة، وللطلاب الذين تم إيقاف الصرف عنهم.

في سياق متصل، ثمّن وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب عناية القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالمواطنين في الخارج.

وعدّ "الخطيب" أن قرار تيسير عودتهم يأتي منسجماً مع التوجيهات السابقة بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد.

وقال وزير السياحة: إن المواطنين في الداخل والخارج هم دوماً محل اهتمام القيادة، وتم التأكيد علينا بضرورة توفير أعلى مستويات الراحة للمواطنين العائدين إلى المملكة.

وأوضح "الخطيب" أنه مع ظهور جائحة "كورونا" المستجد العالمية تم التوجيه بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لترتيب مسائل استقبال العائدين من الخارج وفق الآليات التي تم الإعلان عنها من وزارة الخارجية واستضافتهم خلال فترة العزل الصحي التي أقرتها وزارة الصحة حماية لهم بهدف التأكد من سلامتهم قبل أن ينتقلوا إلى ذويهم.

وقال: إن الوزارة استعدت لهذا الأمر بتهيئة منشآت للإيواء السياحي في عدد من مناطق المملكة لتحقيق هذا المطلب. مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن تهيئة مرافق تضم نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة.

وكشف "الخطيب" أن الوزارة عملت أيضاً على تأمين مزيد من المرافق الإضافية، والتحقق من جاهزيتها حتى يتم تسليمها إلى وزارة الصحة فور ظهور الحاجة إليها.

بدوره رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وبناتها المواطنين والمواطنات وبذلها الغالي والنفيس في سبيل صحة وسلامة جميع المواطنين والحفاظ على صحتهم، مؤكداً تكامل هيئة الطيران المدني مع الجهود الحكومية لتسهيل عودة المواطنين الموجودين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة.

وأفاد "المنصوري" أن هيئة الطيران المدني سّخرت كامل جهودها وإمكانياتها لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث قامت الهيئة بتجهيز صالات السفر في مطارات المملكة الدولية مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما أن الهيئة تعمل على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مطارات الدول الأخرى.

وبيّن "المنصوري" أن الهيئة العامة للطيران المدني ركزت في إجراءاتهــا على اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائيــة مــن فيــروس "كورونا" المســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحـة حيث تقوم الهيئة بتهيئة نقاط المغـادرة والوصول وطواقم الطائـرات والمطـارات؛ لضمـان تطبيـق الإجراءات والتدابيـر.