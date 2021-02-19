النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دخل عليها مستجيرًا يحمل سلاحه.. قصة عفو مواطنة عن قاتل ابنها: "تبشر وأنا نورة"

بعد العزاء عزم جيرانهم ترك منازلهم فذهبوا وقالوا: "جيرة السنين لا تذهبها نزغة شيطان"

"تبشر وأنا نورة".. بهذه الكلمات عفت المواطنة "نورة الشهراني" عن قاتل ابنها بعد أن دخل عليها مستجيرًا بها؛ في موقف عظيم رغم أن المصاب جلل ولا تطيقه الأنفس.

وفي التفاصيل، كشف محمد الراجح الواهبي شقيق المقتول "عبدالله"، لبرنامج "يا هلا‬"⁩ لقناة روتانا خليجية، قصة عفو والدته عن قاتل نجلها قائلاً: ‬"شهد يوم الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1441هـ مقتل أخي عبدالله -رحمه الله-؛ حيث اتجه بعد صلاة عصر ذلك اليوم إلى حدود أرضنا التي توجد بها بركة مياه يجعلها دائمًا سقيا للأنعام والدواب عند تعبئتها كسبًا للأجر والمثوبة من الله، وفي تلك الأثناء أتاه أحد جيراننا وقتله في ذلك المكان".

وأضاف: ثم ذهب هذا القاتل بأمه وزوجته وأولاده إلى والدتنا قبل صلاة المغرب ودخل عليها في بيتها حاملاً سلاحه وقال لها "أنا قتلت ابنك عبدالله وأنا في وجهك"، فقامت والدتنا وقالت "إنا لله وإنا إليه راجعون أجرتك، أنت في وجهي"، وطلبت من أبنائها عدم الاقتراب منه حتى تأتي الجهات الأمنية وتقوم باستلام الجاني وتكمل إجراءاتها النظامية والقضائية والشرعية في هذه القضية.

وتابع شقيق المقتول: عندما سمعنا في اليوم الثاني من العزاء عزم جيراننا الرحيل من منزلهم، ذهبنا أنا وإخواني إلى جيراننا في بيتهم وقلنا لهم "جيرة السنين لا تذهبها نزغة شيطان".

ولفت إلى حسن تربية والدتهم لهم وحثها لهم منذ صغرهم على مكارم الأخلاق وحسن الجوار، مشيراً إلى أن القاتل لا يمثل إلا نفسه، فجيرانهم لهم حقوق عظيمة، حق الجوار وحق الدين.

ونوه شقيق المقتول بزيارة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لمنزلهم ووالدتهم التي كان لها وقع طيب وأثر كبير على نفوسهم، رغم مضي سنة و3 أشهر على حادثة مقتل أخي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دخل عليها مستجيرًا يحمل سلاحه.. قصة عفو مواطنة عن قاتل ابنها: "تبشر وأنا نورة"
سبق

"تبشر وأنا نورة".. بهذه الكلمات عفت المواطنة "نورة الشهراني" عن قاتل ابنها بعد أن دخل عليها مستجيرًا بها؛ في موقف عظيم رغم أن المصاب جلل ولا تطيقه الأنفس.

وفي التفاصيل، كشف محمد الراجح الواهبي شقيق المقتول "عبدالله"، لبرنامج "يا هلا‬"⁩ لقناة روتانا خليجية، قصة عفو والدته عن قاتل نجلها قائلاً: ‬"شهد يوم الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1441هـ مقتل أخي عبدالله -رحمه الله-؛ حيث اتجه بعد صلاة عصر ذلك اليوم إلى حدود أرضنا التي توجد بها بركة مياه يجعلها دائمًا سقيا للأنعام والدواب عند تعبئتها كسبًا للأجر والمثوبة من الله، وفي تلك الأثناء أتاه أحد جيراننا وقتله في ذلك المكان".

وأضاف: ثم ذهب هذا القاتل بأمه وزوجته وأولاده إلى والدتنا قبل صلاة المغرب ودخل عليها في بيتها حاملاً سلاحه وقال لها "أنا قتلت ابنك عبدالله وأنا في وجهك"، فقامت والدتنا وقالت "إنا لله وإنا إليه راجعون أجرتك، أنت في وجهي"، وطلبت من أبنائها عدم الاقتراب منه حتى تأتي الجهات الأمنية وتقوم باستلام الجاني وتكمل إجراءاتها النظامية والقضائية والشرعية في هذه القضية.

وتابع شقيق المقتول: عندما سمعنا في اليوم الثاني من العزاء عزم جيراننا الرحيل من منزلهم، ذهبنا أنا وإخواني إلى جيراننا في بيتهم وقلنا لهم "جيرة السنين لا تذهبها نزغة شيطان".

ولفت إلى حسن تربية والدتهم لهم وحثها لهم منذ صغرهم على مكارم الأخلاق وحسن الجوار، مشيراً إلى أن القاتل لا يمثل إلا نفسه، فجيرانهم لهم حقوق عظيمة، حق الجوار وحق الدين.

ونوه شقيق المقتول بزيارة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لمنزلهم ووالدتهم التي كان لها وقع طيب وأثر كبير على نفوسهم، رغم مضي سنة و3 أشهر على حادثة مقتل أخي.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
06:57 PM

دخل عليها مستجيرًا يحمل سلاحه.. قصة عفو مواطنة عن قاتل ابنها: "تبشر وأنا نورة"

بعد العزاء عزم جيرانهم ترك منازلهم فذهبوا وقالوا: "جيرة السنين لا تذهبها نزغة شيطان"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
19,973

"تبشر وأنا نورة".. بهذه الكلمات عفت المواطنة "نورة الشهراني" عن قاتل ابنها بعد أن دخل عليها مستجيرًا بها؛ في موقف عظيم رغم أن المصاب جلل ولا تطيقه الأنفس.

وفي التفاصيل، كشف محمد الراجح الواهبي شقيق المقتول "عبدالله"، لبرنامج "يا هلا‬"⁩ لقناة روتانا خليجية، قصة عفو والدته عن قاتل نجلها قائلاً: ‬"شهد يوم الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1441هـ مقتل أخي عبدالله -رحمه الله-؛ حيث اتجه بعد صلاة عصر ذلك اليوم إلى حدود أرضنا التي توجد بها بركة مياه يجعلها دائمًا سقيا للأنعام والدواب عند تعبئتها كسبًا للأجر والمثوبة من الله، وفي تلك الأثناء أتاه أحد جيراننا وقتله في ذلك المكان".

وأضاف: ثم ذهب هذا القاتل بأمه وزوجته وأولاده إلى والدتنا قبل صلاة المغرب ودخل عليها في بيتها حاملاً سلاحه وقال لها "أنا قتلت ابنك عبدالله وأنا في وجهك"، فقامت والدتنا وقالت "إنا لله وإنا إليه راجعون أجرتك، أنت في وجهي"، وطلبت من أبنائها عدم الاقتراب منه حتى تأتي الجهات الأمنية وتقوم باستلام الجاني وتكمل إجراءاتها النظامية والقضائية والشرعية في هذه القضية.

وتابع شقيق المقتول: عندما سمعنا في اليوم الثاني من العزاء عزم جيراننا الرحيل من منزلهم، ذهبنا أنا وإخواني إلى جيراننا في بيتهم وقلنا لهم "جيرة السنين لا تذهبها نزغة شيطان".

ولفت إلى حسن تربية والدتهم لهم وحثها لهم منذ صغرهم على مكارم الأخلاق وحسن الجوار، مشيراً إلى أن القاتل لا يمثل إلا نفسه، فجيرانهم لهم حقوق عظيمة، حق الجوار وحق الدين.

ونوه شقيق المقتول بزيارة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لمنزلهم ووالدتهم التي كان لها وقع طيب وأثر كبير على نفوسهم، رغم مضي سنة و3 أشهر على حادثة مقتل أخي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,245
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,996
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,634

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة