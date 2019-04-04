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المنتخب السعودي للمبارزة يستهل مشواره في بطولة العالم ببولندا ..السبت

"البقمي " و"البحراني" يخوصان منافسات سلاح الابيه تحت 20 سنة

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة العالم التي ستنطلق غدا الجمعة بمدينة تورون البولندية، وتستمر حتى الـ14 من أبريل الجاري.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بعد غد السبت عن طريق اللاعبين سعد البقمي وعلي البحراني، في منافسات سلاح الابيه تحت 20 سنة، ومن ثم يشارك البحراني أيضا في منافسات تحت 17 سنة.

فيما يخوض جواد الداوود لاعب المنتخب السعودي منافسات سلاح السايبر في الـ12 من أبريل الجاري، ويتولى تدريب المنتخب السعودي محمد فؤاد وجيلا، فيما يتواجد عادل الرميحي إداريا للمنتخب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي للمبارزة يستهل مشواره في بطولة العالم ببولندا ..السبت
سبق

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة العالم التي ستنطلق غدا الجمعة بمدينة تورون البولندية، وتستمر حتى الـ14 من أبريل الجاري.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بعد غد السبت عن طريق اللاعبين سعد البقمي وعلي البحراني، في منافسات سلاح الابيه تحت 20 سنة، ومن ثم يشارك البحراني أيضا في منافسات تحت 17 سنة.

فيما يخوض جواد الداوود لاعب المنتخب السعودي منافسات سلاح السايبر في الـ12 من أبريل الجاري، ويتولى تدريب المنتخب السعودي محمد فؤاد وجيلا، فيما يتواجد عادل الرميحي إداريا للمنتخب.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
08:42 PM

المنتخب السعودي للمبارزة يستهل مشواره في بطولة العالم ببولندا ..السبت

"البقمي " و"البحراني" يخوصان منافسات سلاح الابيه تحت 20 سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة العالم التي ستنطلق غدا الجمعة بمدينة تورون البولندية، وتستمر حتى الـ14 من أبريل الجاري.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بعد غد السبت عن طريق اللاعبين سعد البقمي وعلي البحراني، في منافسات سلاح الابيه تحت 20 سنة، ومن ثم يشارك البحراني أيضا في منافسات تحت 17 سنة.

فيما يخوض جواد الداوود لاعب المنتخب السعودي منافسات سلاح السايبر في الـ12 من أبريل الجاري، ويتولى تدريب المنتخب السعودي محمد فؤاد وجيلا، فيما يتواجد عادل الرميحي إداريا للمنتخب.

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