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أمير الرياض يستقبل محافظ الزلفي ورئيس نادي طويق

بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الثانية

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ورئيس نادي طويق خالد بن عبد الله الخمشي وأعضاء النادي بمناسبة صعود الفريق إلى مصاف دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.


وهنأهم على تحقيق هذا المنجز الرياضي، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد.


من جهته قدم رئيس نادي طويق باسمه وجميع منسوبي النادي خالص الشكر والتقدير لأمير الرياض على دعمه واهتمامه.


وتسلم الأمير فيصل بن بندر هدية تذكارية من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير الرياض يستقبل محافظ الزلفي ورئيس نادي طويق
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ورئيس نادي طويق خالد بن عبد الله الخمشي وأعضاء النادي بمناسبة صعود الفريق إلى مصاف دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.


وهنأهم على تحقيق هذا المنجز الرياضي، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد.


من جهته قدم رئيس نادي طويق باسمه وجميع منسوبي النادي خالص الشكر والتقدير لأمير الرياض على دعمه واهتمامه.


وتسلم الأمير فيصل بن بندر هدية تذكارية من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
07:13 PM

أمير الرياض يستقبل محافظ الزلفي ورئيس نادي طويق

بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ورئيس نادي طويق خالد بن عبد الله الخمشي وأعضاء النادي بمناسبة صعود الفريق إلى مصاف دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.


وهنأهم على تحقيق هذا المنجز الرياضي، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد.


من جهته قدم رئيس نادي طويق باسمه وجميع منسوبي النادي خالص الشكر والتقدير لأمير الرياض على دعمه واهتمامه.


وتسلم الأمير فيصل بن بندر هدية تذكارية من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

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