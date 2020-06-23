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في أول اجتماع عن بُعد لـ "اتحاد اللاكروس".. "القرافي" مديراً و"الحيدري" نائباً

استعرض إجراءات التأسيس واللوائح الإدارية والمالية وناقش الخطة الإستراتيجية

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس، اجتماعه الأول عن بُعد، بحضور رئيس مجلس الادارة يزيد بن فهد الرشيد، ونائب الرئيس الدكتور عبدالله بن محمد الحيدري، وأعضاء المجلس: العنود الربيعة، وعبير الحميدي، وباسم السلوم ومزروع المزروع، وفهد المعمر.

بدأ الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على ما يحظى به الاتحاد ومنسوبوه من دعم واهتمام لتعزيز الرياضة ومنسوبيها، وإدراج رياضات عالمية.

تلا ذلك التصويت بالإجماع لانتخاب الدكتور عبدالله الحيدري، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ثم استعرض أعضاء المجلس اجراءات تأسيس الاتحاد، واللوائح الادارية، والفنية، والمالية، ومناقشة الخطة الإستراتيجية والتنفيذية للفترة المقبلة، واستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في اتحاد اللاكروس.

وتمت موافقة أعضاء المجلس على تعيين أمل القرافي مديراً تنفيذياً للاتحاد، متمنين لها التوفيق والسداد.

وفي الختام، وجّه أعضاء المجلس الدعوة لكل الممارسين والمهتمين برياضة اللاكروس للتواصل مع الاتحاد عبر البريد الإلكتروني info@slf.sa.

إدارة الاتحاد السعودي للاكروس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في أول اجتماع عن بُعد لـ "اتحاد اللاكروس".. "القرافي" مديراً و"الحيدري" نائباً
سبق

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس، اجتماعه الأول عن بُعد، بحضور رئيس مجلس الادارة يزيد بن فهد الرشيد، ونائب الرئيس الدكتور عبدالله بن محمد الحيدري، وأعضاء المجلس: العنود الربيعة، وعبير الحميدي، وباسم السلوم ومزروع المزروع، وفهد المعمر.

بدأ الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على ما يحظى به الاتحاد ومنسوبوه من دعم واهتمام لتعزيز الرياضة ومنسوبيها، وإدراج رياضات عالمية.

تلا ذلك التصويت بالإجماع لانتخاب الدكتور عبدالله الحيدري، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ثم استعرض أعضاء المجلس اجراءات تأسيس الاتحاد، واللوائح الادارية، والفنية، والمالية، ومناقشة الخطة الإستراتيجية والتنفيذية للفترة المقبلة، واستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في اتحاد اللاكروس.

وتمت موافقة أعضاء المجلس على تعيين أمل القرافي مديراً تنفيذياً للاتحاد، متمنين لها التوفيق والسداد.

وفي الختام، وجّه أعضاء المجلس الدعوة لكل الممارسين والمهتمين برياضة اللاكروس للتواصل مع الاتحاد عبر البريد الإلكتروني info@slf.sa.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
10:35 AM

في أول اجتماع عن بُعد لـ "اتحاد اللاكروس".. "القرافي" مديراً و"الحيدري" نائباً

استعرض إجراءات التأسيس واللوائح الإدارية والمالية وناقش الخطة الإستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس، اجتماعه الأول عن بُعد، بحضور رئيس مجلس الادارة يزيد بن فهد الرشيد، ونائب الرئيس الدكتور عبدالله بن محمد الحيدري، وأعضاء المجلس: العنود الربيعة، وعبير الحميدي، وباسم السلوم ومزروع المزروع، وفهد المعمر.

بدأ الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على ما يحظى به الاتحاد ومنسوبوه من دعم واهتمام لتعزيز الرياضة ومنسوبيها، وإدراج رياضات عالمية.

تلا ذلك التصويت بالإجماع لانتخاب الدكتور عبدالله الحيدري، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ثم استعرض أعضاء المجلس اجراءات تأسيس الاتحاد، واللوائح الادارية، والفنية، والمالية، ومناقشة الخطة الإستراتيجية والتنفيذية للفترة المقبلة، واستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في اتحاد اللاكروس.

وتمت موافقة أعضاء المجلس على تعيين أمل القرافي مديراً تنفيذياً للاتحاد، متمنين لها التوفيق والسداد.

وفي الختام، وجّه أعضاء المجلس الدعوة لكل الممارسين والمهتمين برياضة اللاكروس للتواصل مع الاتحاد عبر البريد الإلكتروني info@slf.sa.

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