النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حقيقة انضمام "كورونادو" لـ"الهلال" وعودة "غوميز" لـ"غلطة سراي"

المحترف البرازيلي لدى الشارقة: سمعت مثل الجماهير هذه الشائعات

نفى المحترف البرازيلي بنادي الشارقة، اللاعب إيجور كورنادو، وجودَ أي عرض من جانب فريق الهلال لضمّه إلى صفوفه في الفترة القادمة.

وقال اللاعب عبر قناة "دبي" الرياضية: إنه سمع -مثل الجماهير- بتلك الشائعات التي انتشرت؛ مبينًا أنه لم يتلقَّ أي عرض انضمام للهلال.

وأكد اللاعب أنه سعيد في ناديه الحالي (الشارقة)، والعيش في الإمارات، وأن كل تركيزه الحالي منصبّ على قيادة ناديه نحو منصات التتويج.

وقد تحدثت الصحف التركية الصادرة صباح اليوم عن عودة محترف الهلال بافيتمبي غوميز لغلطة سراي التركي من جديد، على بداية الموسم المقبل.

وتَبيّن أن الصحف كانت ناقلة لأحد التقارير السعودية التي كانت تتحدث عن احتمالية رحيل اللاعب عن الهلال، دون وجود مصدر لها يؤكد رحيل اللاعب أو ينفيه.

المحترف البرازيلي اللاعب إيجور كورنادو فريق الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
حقيقة انضمام "كورونادو" لـ"الهلال" وعودة "غوميز" لـ"غلطة سراي"
سبق

نفى المحترف البرازيلي بنادي الشارقة، اللاعب إيجور كورنادو، وجودَ أي عرض من جانب فريق الهلال لضمّه إلى صفوفه في الفترة القادمة.

وقال اللاعب عبر قناة "دبي" الرياضية: إنه سمع -مثل الجماهير- بتلك الشائعات التي انتشرت؛ مبينًا أنه لم يتلقَّ أي عرض انضمام للهلال.

وأكد اللاعب أنه سعيد في ناديه الحالي (الشارقة)، والعيش في الإمارات، وأن كل تركيزه الحالي منصبّ على قيادة ناديه نحو منصات التتويج.

وقد تحدثت الصحف التركية الصادرة صباح اليوم عن عودة محترف الهلال بافيتمبي غوميز لغلطة سراي التركي من جديد، على بداية الموسم المقبل.

وتَبيّن أن الصحف كانت ناقلة لأحد التقارير السعودية التي كانت تتحدث عن احتمالية رحيل اللاعب عن الهلال، دون وجود مصدر لها يؤكد رحيل اللاعب أو ينفيه.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
02:04 PM

حقيقة انضمام "كورونادو" لـ"الهلال" وعودة "غوميز" لـ"غلطة سراي"

المحترف البرازيلي لدى الشارقة: سمعت مثل الجماهير هذه الشائعات

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,158

نفى المحترف البرازيلي بنادي الشارقة، اللاعب إيجور كورنادو، وجودَ أي عرض من جانب فريق الهلال لضمّه إلى صفوفه في الفترة القادمة.

وقال اللاعب عبر قناة "دبي" الرياضية: إنه سمع -مثل الجماهير- بتلك الشائعات التي انتشرت؛ مبينًا أنه لم يتلقَّ أي عرض انضمام للهلال.

وأكد اللاعب أنه سعيد في ناديه الحالي (الشارقة)، والعيش في الإمارات، وأن كل تركيزه الحالي منصبّ على قيادة ناديه نحو منصات التتويج.

وقد تحدثت الصحف التركية الصادرة صباح اليوم عن عودة محترف الهلال بافيتمبي غوميز لغلطة سراي التركي من جديد، على بداية الموسم المقبل.

وتَبيّن أن الصحف كانت ناقلة لأحد التقارير السعودية التي كانت تتحدث عن احتمالية رحيل اللاعب عن الهلال، دون وجود مصدر لها يؤكد رحيل اللاعب أو ينفيه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,554
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,247
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,671
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,354

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة