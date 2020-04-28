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927 حالة تشافٍ من "كورونا" بمكة المكرمة

موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة

بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد بمنطقة مكة المكرمة؛ 927 حالة من بين 2784 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة.

وتوزعت حالات التعافي الـ 927 على كل من؛ مدينة مكة المكرمة بواقع 472 حالة، وجدة بـ 371، والطائف بـ 75 حالة، والقنفذة بـ 9 حالات.


يُشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 20077 حالة؛ منها 17141 حالة نشطة.

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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927 حالة تشافٍ من "كورونا" بمكة المكرمة
سبق

بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد بمنطقة مكة المكرمة؛ 927 حالة من بين 2784 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة.

وتوزعت حالات التعافي الـ 927 على كل من؛ مدينة مكة المكرمة بواقع 472 حالة، وجدة بـ 371، والطائف بـ 75 حالة، والقنفذة بـ 9 حالات.


يُشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 20077 حالة؛ منها 17141 حالة نشطة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:54 PM

927 حالة تشافٍ من "كورونا" بمكة المكرمة

موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,296

بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد بمنطقة مكة المكرمة؛ 927 حالة من بين 2784 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة.

وتوزعت حالات التعافي الـ 927 على كل من؛ مدينة مكة المكرمة بواقع 472 حالة، وجدة بـ 371، والطائف بـ 75 حالة، والقنفذة بـ 9 حالات.


يُشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 20077 حالة؛ منها 17141 حالة نشطة.

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