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"سبق" ترصد بالصور.. سجن الطائف يدشن أقساماً تدريبية جديدة

لإعادة تأهيل النزلاء واستثمار مهاراتهم بما يعود عليهم بالنفع

رسمت الإدارة العامة لسجن الطائف، صباح اليوم الخميس، ملامح خطة تطويرية جديدة لإعادة تاهيل النزلاء،وذلك بالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي في الطائف.

وقد دشن مدير الإدارة العامة لسجن الطائف العقيد ماجد المغيدي ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، بمقر السجن العام بمحافظة الطائف، قسماً للتدريب على صيانة أجهزة الهاتف الجوال إضافة إلى الأقسام القائمة في الإلكترونيات والنجارة والميكانيكا والكهرباء.

وقال "المغيدي": هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متميزة تقدمها المديرية العامة للسجون لتوفير الخدمات التدريبية والبرامج الإصلاحية للنزلاء ولا تقتصر هذه البرامج على إكساب النزيل المهارة فقط، بل تتعدى إلى تغيير سلوكه وتنظيم تفكيره وتعديل اتجاهه.

ووصف مدير شعبة التأهيل والإصلاح بسجون الطائف المقدم محمد بن فايز القرني هذا القسم التدريبي بأنه استثمار حقيقي لمهارات النزلاء بشكل يتوازى مع مجمل الخدمات التاهيلية المقدمة له، وكل هذه الخدمات والعمليات تتكامل فيما بينها لمصلحته.

وأضاف: ينتظر أن يؤهل هذا البرنامج مائة متدرب في كل عام تدريبي، وستستمر هذه البرامج لتحقيق رؤية المملكة خدمة لديننا ومليكنا ووطننا.

"قسم المحركات والمركبات"

وتهدف البرامج التدريبية بالقسم إلى تزويد المتدرب بالمهارات اللازمة لممارسة العمل في ميكانيكا السيارات وذلك على المستوى الثاني من نظام المؤهلاتت المهنية الوطنية لمهنة "فني صيانة سيارات".

ويوافق هذا القسم الاحتياجات التدريبية لسوق العمل المحلية، حيثيكون المتدرب قادراً بكفاءة عالية على "إجراء الصيانة الخفيفة لأنظمة الفرامل والتعليق والتوجيه، والصيانة الخفيفة لنظام الإشعال والوقود في المركبة، والصيانة الخفيفة للأجزاء الكهربائية بالمركبة".

" قسم التبريد والتكييف"

يتم تأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، وتتنوع البرامج المنفذة بهذا القسم إلى "برنامج المكيفات المجزأة والتبخرية "الصحراوية"، وبرنامج المكيفات الشباكية، وبرنامج المكيفات المدمجة".

وتكون المميزات على النحو التالي "تدريب لمدة سنة ويمنح المتدرب شهادة إتمام البرنامج، عند إتمام برنامجين يتم تخفيض 5% من مدة المحكومية، ويتم دعم المتدرب بمشهد يقدم للمحكمة الجزائية قبل صدور الحكم، ويسمح المتدرب في الأعياد بالخروج لمدة ثلاثة أيام، ويمنح المتجرب مكافأة شهرية".

" قسم الحاسب الآلي وصيانته"

نظراً لمواكبة التطور وضرورة تعلم "الحاسب الآلي" ليسهل على المتدرب استخدامه بكل راحة ويسر ليتمكن من خلاله من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لكافة الوزارات الحكومية وغيرها من الأمور التي تتطلب لاستخدام الأجهزة الحديثة، يتم مع دخول كل سنة جديدة قبول 20 متدرباً في قسم صيانة الحاسب للاستفادة من المهارات في نظام التشغيل والدعم الفني ومهارات صيانة وتغيير قطع الحاسب بالإضافة إلى مهارات تهيئة النظام وتثبيت البرامج.

"قسم الكهرباء الإنشائية"

يكتسب المتدرب المهارات اللازمة لممارسة العمل في أعمال التمديدات الكهربائية قبل أعمال الخرسانة وبعدها وكذلك أعمال التشطيب وتنفيذ دوائر الاتصال والانذار بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية في سوق العمل المحلي للكهرباء، وتفتح أمام الخريج المجالات الوظيفية.

ومن المتوقع أن يعمل الخريج في المجالات المرتبطة بأعمال التمديدات الكهربائية في القطاعات الحكومية والخاصة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سبق" ترصد بالصور.. سجن الطائف يدشن أقساماً تدريبية جديدة
سبق

رسمت الإدارة العامة لسجن الطائف، صباح اليوم الخميس، ملامح خطة تطويرية جديدة لإعادة تاهيل النزلاء،وذلك بالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي في الطائف.

وقد دشن مدير الإدارة العامة لسجن الطائف العقيد ماجد المغيدي ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، بمقر السجن العام بمحافظة الطائف، قسماً للتدريب على صيانة أجهزة الهاتف الجوال إضافة إلى الأقسام القائمة في الإلكترونيات والنجارة والميكانيكا والكهرباء.

وقال "المغيدي": هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متميزة تقدمها المديرية العامة للسجون لتوفير الخدمات التدريبية والبرامج الإصلاحية للنزلاء ولا تقتصر هذه البرامج على إكساب النزيل المهارة فقط، بل تتعدى إلى تغيير سلوكه وتنظيم تفكيره وتعديل اتجاهه.

ووصف مدير شعبة التأهيل والإصلاح بسجون الطائف المقدم محمد بن فايز القرني هذا القسم التدريبي بأنه استثمار حقيقي لمهارات النزلاء بشكل يتوازى مع مجمل الخدمات التاهيلية المقدمة له، وكل هذه الخدمات والعمليات تتكامل فيما بينها لمصلحته.

وأضاف: ينتظر أن يؤهل هذا البرنامج مائة متدرب في كل عام تدريبي، وستستمر هذه البرامج لتحقيق رؤية المملكة خدمة لديننا ومليكنا ووطننا.

"قسم المحركات والمركبات"

وتهدف البرامج التدريبية بالقسم إلى تزويد المتدرب بالمهارات اللازمة لممارسة العمل في ميكانيكا السيارات وذلك على المستوى الثاني من نظام المؤهلاتت المهنية الوطنية لمهنة "فني صيانة سيارات".

ويوافق هذا القسم الاحتياجات التدريبية لسوق العمل المحلية، حيثيكون المتدرب قادراً بكفاءة عالية على "إجراء الصيانة الخفيفة لأنظمة الفرامل والتعليق والتوجيه، والصيانة الخفيفة لنظام الإشعال والوقود في المركبة، والصيانة الخفيفة للأجزاء الكهربائية بالمركبة".

" قسم التبريد والتكييف"

يتم تأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، وتتنوع البرامج المنفذة بهذا القسم إلى "برنامج المكيفات المجزأة والتبخرية "الصحراوية"، وبرنامج المكيفات الشباكية، وبرنامج المكيفات المدمجة".

وتكون المميزات على النحو التالي "تدريب لمدة سنة ويمنح المتدرب شهادة إتمام البرنامج، عند إتمام برنامجين يتم تخفيض 5% من مدة المحكومية، ويتم دعم المتدرب بمشهد يقدم للمحكمة الجزائية قبل صدور الحكم، ويسمح المتدرب في الأعياد بالخروج لمدة ثلاثة أيام، ويمنح المتجرب مكافأة شهرية".

" قسم الحاسب الآلي وصيانته"

نظراً لمواكبة التطور وضرورة تعلم "الحاسب الآلي" ليسهل على المتدرب استخدامه بكل راحة ويسر ليتمكن من خلاله من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لكافة الوزارات الحكومية وغيرها من الأمور التي تتطلب لاستخدام الأجهزة الحديثة، يتم مع دخول كل سنة جديدة قبول 20 متدرباً في قسم صيانة الحاسب للاستفادة من المهارات في نظام التشغيل والدعم الفني ومهارات صيانة وتغيير قطع الحاسب بالإضافة إلى مهارات تهيئة النظام وتثبيت البرامج.

"قسم الكهرباء الإنشائية"

يكتسب المتدرب المهارات اللازمة لممارسة العمل في أعمال التمديدات الكهربائية قبل أعمال الخرسانة وبعدها وكذلك أعمال التشطيب وتنفيذ دوائر الاتصال والانذار بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية في سوق العمل المحلي للكهرباء، وتفتح أمام الخريج المجالات الوظيفية.

ومن المتوقع أن يعمل الخريج في المجالات المرتبطة بأعمال التمديدات الكهربائية في القطاعات الحكومية والخاصة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
05:46 PM

"سبق" ترصد بالصور.. سجن الطائف يدشن أقساماً تدريبية جديدة

لإعادة تأهيل النزلاء واستثمار مهاراتهم بما يعود عليهم بالنفع

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متعب البقمي - الطائف
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3,559

رسمت الإدارة العامة لسجن الطائف، صباح اليوم الخميس، ملامح خطة تطويرية جديدة لإعادة تاهيل النزلاء،وذلك بالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي في الطائف.

وقد دشن مدير الإدارة العامة لسجن الطائف العقيد ماجد المغيدي ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، بمقر السجن العام بمحافظة الطائف، قسماً للتدريب على صيانة أجهزة الهاتف الجوال إضافة إلى الأقسام القائمة في الإلكترونيات والنجارة والميكانيكا والكهرباء.

وقال "المغيدي": هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متميزة تقدمها المديرية العامة للسجون لتوفير الخدمات التدريبية والبرامج الإصلاحية للنزلاء ولا تقتصر هذه البرامج على إكساب النزيل المهارة فقط، بل تتعدى إلى تغيير سلوكه وتنظيم تفكيره وتعديل اتجاهه.

ووصف مدير شعبة التأهيل والإصلاح بسجون الطائف المقدم محمد بن فايز القرني هذا القسم التدريبي بأنه استثمار حقيقي لمهارات النزلاء بشكل يتوازى مع مجمل الخدمات التاهيلية المقدمة له، وكل هذه الخدمات والعمليات تتكامل فيما بينها لمصلحته.

وأضاف: ينتظر أن يؤهل هذا البرنامج مائة متدرب في كل عام تدريبي، وستستمر هذه البرامج لتحقيق رؤية المملكة خدمة لديننا ومليكنا ووطننا.

"قسم المحركات والمركبات"

وتهدف البرامج التدريبية بالقسم إلى تزويد المتدرب بالمهارات اللازمة لممارسة العمل في ميكانيكا السيارات وذلك على المستوى الثاني من نظام المؤهلاتت المهنية الوطنية لمهنة "فني صيانة سيارات".

ويوافق هذا القسم الاحتياجات التدريبية لسوق العمل المحلية، حيثيكون المتدرب قادراً بكفاءة عالية على "إجراء الصيانة الخفيفة لأنظمة الفرامل والتعليق والتوجيه، والصيانة الخفيفة لنظام الإشعال والوقود في المركبة، والصيانة الخفيفة للأجزاء الكهربائية بالمركبة".

" قسم التبريد والتكييف"

يتم تأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، وتتنوع البرامج المنفذة بهذا القسم إلى "برنامج المكيفات المجزأة والتبخرية "الصحراوية"، وبرنامج المكيفات الشباكية، وبرنامج المكيفات المدمجة".

وتكون المميزات على النحو التالي "تدريب لمدة سنة ويمنح المتدرب شهادة إتمام البرنامج، عند إتمام برنامجين يتم تخفيض 5% من مدة المحكومية، ويتم دعم المتدرب بمشهد يقدم للمحكمة الجزائية قبل صدور الحكم، ويسمح المتدرب في الأعياد بالخروج لمدة ثلاثة أيام، ويمنح المتجرب مكافأة شهرية".

" قسم الحاسب الآلي وصيانته"

نظراً لمواكبة التطور وضرورة تعلم "الحاسب الآلي" ليسهل على المتدرب استخدامه بكل راحة ويسر ليتمكن من خلاله من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لكافة الوزارات الحكومية وغيرها من الأمور التي تتطلب لاستخدام الأجهزة الحديثة، يتم مع دخول كل سنة جديدة قبول 20 متدرباً في قسم صيانة الحاسب للاستفادة من المهارات في نظام التشغيل والدعم الفني ومهارات صيانة وتغيير قطع الحاسب بالإضافة إلى مهارات تهيئة النظام وتثبيت البرامج.

"قسم الكهرباء الإنشائية"

يكتسب المتدرب المهارات اللازمة لممارسة العمل في أعمال التمديدات الكهربائية قبل أعمال الخرسانة وبعدها وكذلك أعمال التشطيب وتنفيذ دوائر الاتصال والانذار بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية في سوق العمل المحلي للكهرباء، وتفتح أمام الخريج المجالات الوظيفية.

ومن المتوقع أن يعمل الخريج في المجالات المرتبطة بأعمال التمديدات الكهربائية في القطاعات الحكومية والخاصة.

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