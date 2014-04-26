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"أمانة الطائف" تغلق نشاطًا مخالفًا وتطبّق لائحة الجزاءات على 8 أنشطة

خلال جولات مفاجئة نفّذها "القثامي" على الأسواق والمجمعات التجارية

كشفت أمانة محافظة الطائف عن إغلاق نشاط مخالف يعمل دون تراخيص نظامية، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على 8 أنشطة تهاونت في الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.

وتفصيلًا، جاء ذلك خلال الجولات التي شملت أكثر من 66 نشاطًا داخل مجمع تجاري واحد، والتي قام بها أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي ونشرتها "سبق" في حينه؛ حيث وقف على التزام الأنشطة التجارية بالأسواق والمجمعات التجارية بالامتثال بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى مراقبة التزامها بالاشتراطات الصحية داخل بيئة العمل وبمواقع التحضير.

وأوضحت أمانة الطائف في بيان لها أن الحملة الميدانية رصدت امتثال المرافق التجارية والغذائية بالإجراءات الوقائية من خلال قياس درجة الحرارة للزوار، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامة، ولبس العاملين للقفازات، والزي الموحد داخل بيئة التحضير، وتطبيق التباعد الجسدي، والالتزام بعدد الزوار في الوقت الواحد؛ مما يعزز الحفاظ على سلامة المرتادين والعاملين بالمرافق التجارية.

وأشارت الأمانة إلى أن برامج الرقابة البلدية الدورية التي تنفذها فِرَق الرقابة البلدية بالبلديات الفرعية مستمرة وتعمل على تكثيف الجهود الرقابية بجولات مسائية وصباحية لرصد التجاوزات الصحية والنظامية ومخالفات البروتوكولات الوقائية وتطبق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تغلق نشاطًا مخالفًا وتطبّق لائحة الجزاءات على 8 أنشطة
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف عن إغلاق نشاط مخالف يعمل دون تراخيص نظامية، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على 8 أنشطة تهاونت في الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.

وتفصيلًا، جاء ذلك خلال الجولات التي شملت أكثر من 66 نشاطًا داخل مجمع تجاري واحد، والتي قام بها أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي ونشرتها "سبق" في حينه؛ حيث وقف على التزام الأنشطة التجارية بالأسواق والمجمعات التجارية بالامتثال بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى مراقبة التزامها بالاشتراطات الصحية داخل بيئة العمل وبمواقع التحضير.

وأوضحت أمانة الطائف في بيان لها أن الحملة الميدانية رصدت امتثال المرافق التجارية والغذائية بالإجراءات الوقائية من خلال قياس درجة الحرارة للزوار، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامة، ولبس العاملين للقفازات، والزي الموحد داخل بيئة التحضير، وتطبيق التباعد الجسدي، والالتزام بعدد الزوار في الوقت الواحد؛ مما يعزز الحفاظ على سلامة المرتادين والعاملين بالمرافق التجارية.

وأشارت الأمانة إلى أن برامج الرقابة البلدية الدورية التي تنفذها فِرَق الرقابة البلدية بالبلديات الفرعية مستمرة وتعمل على تكثيف الجهود الرقابية بجولات مسائية وصباحية لرصد التجاوزات الصحية والنظامية ومخالفات البروتوكولات الوقائية وتطبق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
07:49 PM

"أمانة الطائف" تغلق نشاطًا مخالفًا وتطبّق لائحة الجزاءات على 8 أنشطة

خلال جولات مفاجئة نفّذها "القثامي" على الأسواق والمجمعات التجارية

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت أمانة محافظة الطائف عن إغلاق نشاط مخالف يعمل دون تراخيص نظامية، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على 8 أنشطة تهاونت في الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.

وتفصيلًا، جاء ذلك خلال الجولات التي شملت أكثر من 66 نشاطًا داخل مجمع تجاري واحد، والتي قام بها أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي ونشرتها "سبق" في حينه؛ حيث وقف على التزام الأنشطة التجارية بالأسواق والمجمعات التجارية بالامتثال بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى مراقبة التزامها بالاشتراطات الصحية داخل بيئة العمل وبمواقع التحضير.

وأوضحت أمانة الطائف في بيان لها أن الحملة الميدانية رصدت امتثال المرافق التجارية والغذائية بالإجراءات الوقائية من خلال قياس درجة الحرارة للزوار، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامة، ولبس العاملين للقفازات، والزي الموحد داخل بيئة التحضير، وتطبيق التباعد الجسدي، والالتزام بعدد الزوار في الوقت الواحد؛ مما يعزز الحفاظ على سلامة المرتادين والعاملين بالمرافق التجارية.

وأشارت الأمانة إلى أن برامج الرقابة البلدية الدورية التي تنفذها فِرَق الرقابة البلدية بالبلديات الفرعية مستمرة وتعمل على تكثيف الجهود الرقابية بجولات مسائية وصباحية لرصد التجاوزات الصحية والنظامية ومخالفات البروتوكولات الوقائية وتطبق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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