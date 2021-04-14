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"الصحة النفسية" بجدة يقدّم خدمة توصيل العلاج لمستفيديه

دون الحاجة إلى المراجعة بالتعاون مع جمعيتَيْ زمزم والسلام

استحدث مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة، خدمة توصيل أدوية مرضى المجمع إلى منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المجمع، وذلك بالتعاون مع كلٍّ من جمعية زمزم وجمعية السلام.

وتعتمد الآلية على قيام المراجع بالاتصال المسبق لطلب الخدمة أو للاستشارة الطبية على الأرقام التالية: خدمات إرادة "الأمل سابقًا" (0126544293 – 0126542962، تحويلة 1701 - 1703، أو جوال رقم 0549154731)، أو خدمات الصحة النفسية (0122686451، أو جوال رقم 0546202740؛ وذلك خلال أوقات الدوام الرسمية؛ ليتمّ تنسيق الخدمة بعدها، كما يستمرّ قسم الطوارئ في استقبال الحالات الطارئة التي تتطلّب زيارة المجمع.

ويأتي استحداث وتنفيذ خدمة صرف وتوصيل العلاج في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتوجيهات التي تنصح بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة النفسية" بجدة يقدّم خدمة توصيل العلاج لمستفيديه
سبق

استحدث مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة، خدمة توصيل أدوية مرضى المجمع إلى منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المجمع، وذلك بالتعاون مع كلٍّ من جمعية زمزم وجمعية السلام.

وتعتمد الآلية على قيام المراجع بالاتصال المسبق لطلب الخدمة أو للاستشارة الطبية على الأرقام التالية: خدمات إرادة "الأمل سابقًا" (0126544293 – 0126542962، تحويلة 1701 - 1703، أو جوال رقم 0549154731)، أو خدمات الصحة النفسية (0122686451، أو جوال رقم 0546202740؛ وذلك خلال أوقات الدوام الرسمية؛ ليتمّ تنسيق الخدمة بعدها، كما يستمرّ قسم الطوارئ في استقبال الحالات الطارئة التي تتطلّب زيارة المجمع.

ويأتي استحداث وتنفيذ خدمة صرف وتوصيل العلاج في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتوجيهات التي تنصح بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:44 PM

"الصحة النفسية" بجدة يقدّم خدمة توصيل العلاج لمستفيديه

دون الحاجة إلى المراجعة بالتعاون مع جمعيتَيْ زمزم والسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استحدث مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة، خدمة توصيل أدوية مرضى المجمع إلى منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المجمع، وذلك بالتعاون مع كلٍّ من جمعية زمزم وجمعية السلام.

وتعتمد الآلية على قيام المراجع بالاتصال المسبق لطلب الخدمة أو للاستشارة الطبية على الأرقام التالية: خدمات إرادة "الأمل سابقًا" (0126544293 – 0126542962، تحويلة 1701 - 1703، أو جوال رقم 0549154731)، أو خدمات الصحة النفسية (0122686451، أو جوال رقم 0546202740؛ وذلك خلال أوقات الدوام الرسمية؛ ليتمّ تنسيق الخدمة بعدها، كما يستمرّ قسم الطوارئ في استقبال الحالات الطارئة التي تتطلّب زيارة المجمع.

ويأتي استحداث وتنفيذ خدمة صرف وتوصيل العلاج في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتوجيهات التي تنصح بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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