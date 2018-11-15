النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم البكيرية يرعى لقاء بوابة المستقبل ضمن "التحول الرقمي"

اشتمل على جلستين واستهدف 120 فردًا من منسوبي الإدارة

رعى مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، صباح اليوم الخميس، لقاء بوابة المستقبل ضمن "التحول الرقمي" الذي تنظمه إدارة التعليم وبالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد بن علي القضيبي والمساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن محمد العقيلي وعددٍ من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين، وذلك بقاعة الشيخ محمد العلي السويلم الثقافية في فندق رمادا القصيم.

وفي التفاصيل، قال "الراجح" خلال كلمته في افتتاح اللقاء: "إننا في تعليم البكيرية نفخر ونعتز بهذا المشروع الوطني المهم وأمامنا الكثير من التحديات إلا أننا بفضل الله ثم بجهود منسوبي ومنسوبات الإدارة سوف نحقق الكثير من التميز والتقدم".

وأوضح أن هذا المشروع تتضافر فيه جهود جميع الإدارات والأقسام والمدارس حيث نمتلك قاعدة صلبة وخبرة ودروس مستفادة لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة، معبرًا عن شكره وتقديره لمحمد القحطاني وأحمد العمود اللذين قدما هذا اللقاء ولمؤسسة الشيخ محمد العلي السويلم الخيرية الراعي المكاني للقاء، ومتأملاً لمزيد من التطلعات والنجاحات بهذا المشروع الوطني.

من جانب آخر، أوضح منسق مشروع مبادرة بوابة المستقبل "مسلم بن محمد المزيني" أن اللقاء استهدف 120 من منسوبي ومنسوبات الإدارة، لافتًا إلى أن اللقاء اشتمل على جلستين، تناولت الأولى التحول الرقمي وبوابة المستقبل والرقي بالعملية التعليمية قدمها محمد القحطاني ، فيما كانت الجلسة الثانية عرضًا عن الإعلام والتحفيز والتوعية لبوابة المستقبل قدمها أحمد العمود وأثرى هاتين الجلستين مداخلات ومناقشات الحضور من البنين والبنات.

تعليم البكيرية بوابة المستقبل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم البكيرية يرعى لقاء بوابة المستقبل ضمن "التحول الرقمي"
سبق

رعى مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، صباح اليوم الخميس، لقاء بوابة المستقبل ضمن "التحول الرقمي" الذي تنظمه إدارة التعليم وبالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد بن علي القضيبي والمساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن محمد العقيلي وعددٍ من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين، وذلك بقاعة الشيخ محمد العلي السويلم الثقافية في فندق رمادا القصيم.

وفي التفاصيل، قال "الراجح" خلال كلمته في افتتاح اللقاء: "إننا في تعليم البكيرية نفخر ونعتز بهذا المشروع الوطني المهم وأمامنا الكثير من التحديات إلا أننا بفضل الله ثم بجهود منسوبي ومنسوبات الإدارة سوف نحقق الكثير من التميز والتقدم".

وأوضح أن هذا المشروع تتضافر فيه جهود جميع الإدارات والأقسام والمدارس حيث نمتلك قاعدة صلبة وخبرة ودروس مستفادة لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة، معبرًا عن شكره وتقديره لمحمد القحطاني وأحمد العمود اللذين قدما هذا اللقاء ولمؤسسة الشيخ محمد العلي السويلم الخيرية الراعي المكاني للقاء، ومتأملاً لمزيد من التطلعات والنجاحات بهذا المشروع الوطني.

من جانب آخر، أوضح منسق مشروع مبادرة بوابة المستقبل "مسلم بن محمد المزيني" أن اللقاء استهدف 120 من منسوبي ومنسوبات الإدارة، لافتًا إلى أن اللقاء اشتمل على جلستين، تناولت الأولى التحول الرقمي وبوابة المستقبل والرقي بالعملية التعليمية قدمها محمد القحطاني ، فيما كانت الجلسة الثانية عرضًا عن الإعلام والتحفيز والتوعية لبوابة المستقبل قدمها أحمد العمود وأثرى هاتين الجلستين مداخلات ومناقشات الحضور من البنين والبنات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:49 PM

مدير تعليم البكيرية يرعى لقاء بوابة المستقبل ضمن "التحول الرقمي"

اشتمل على جلستين واستهدف 120 فردًا من منسوبي الإدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
43

رعى مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، صباح اليوم الخميس، لقاء بوابة المستقبل ضمن "التحول الرقمي" الذي تنظمه إدارة التعليم وبالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد بن علي القضيبي والمساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن محمد العقيلي وعددٍ من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين، وذلك بقاعة الشيخ محمد العلي السويلم الثقافية في فندق رمادا القصيم.

وفي التفاصيل، قال "الراجح" خلال كلمته في افتتاح اللقاء: "إننا في تعليم البكيرية نفخر ونعتز بهذا المشروع الوطني المهم وأمامنا الكثير من التحديات إلا أننا بفضل الله ثم بجهود منسوبي ومنسوبات الإدارة سوف نحقق الكثير من التميز والتقدم".

وأوضح أن هذا المشروع تتضافر فيه جهود جميع الإدارات والأقسام والمدارس حيث نمتلك قاعدة صلبة وخبرة ودروس مستفادة لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة، معبرًا عن شكره وتقديره لمحمد القحطاني وأحمد العمود اللذين قدما هذا اللقاء ولمؤسسة الشيخ محمد العلي السويلم الخيرية الراعي المكاني للقاء، ومتأملاً لمزيد من التطلعات والنجاحات بهذا المشروع الوطني.

من جانب آخر، أوضح منسق مشروع مبادرة بوابة المستقبل "مسلم بن محمد المزيني" أن اللقاء استهدف 120 من منسوبي ومنسوبات الإدارة، لافتًا إلى أن اللقاء اشتمل على جلستين، تناولت الأولى التحول الرقمي وبوابة المستقبل والرقي بالعملية التعليمية قدمها محمد القحطاني ، فيما كانت الجلسة الثانية عرضًا عن الإعلام والتحفيز والتوعية لبوابة المستقبل قدمها أحمد العمود وأثرى هاتين الجلستين مداخلات ومناقشات الحضور من البنين والبنات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,388
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,949

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة