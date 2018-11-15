مدير تعليم البكيرية يرعى لقاء بوابة المستقبل ضمن "التحول الرقمي"

اشتمل على جلستين واستهدف 120 فردًا من منسوبي الإدارة

رعى مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، صباح اليوم الخميس، لقاء بوابة المستقبل ضمن "التحول الرقمي" الذي تنظمه إدارة التعليم وبالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد بن علي القضيبي والمساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن محمد العقيلي وعددٍ من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين، وذلك بقاعة الشيخ محمد العلي السويلم الثقافية في فندق رمادا القصيم.

وفي التفاصيل، قال "الراجح" خلال كلمته في افتتاح اللقاء: "إننا في تعليم البكيرية نفخر ونعتز بهذا المشروع الوطني المهم وأمامنا الكثير من التحديات إلا أننا بفضل الله ثم بجهود منسوبي ومنسوبات الإدارة سوف نحقق الكثير من التميز والتقدم".

وأوضح أن هذا المشروع تتضافر فيه جهود جميع الإدارات والأقسام والمدارس حيث نمتلك قاعدة صلبة وخبرة ودروس مستفادة لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة، معبرًا عن شكره وتقديره لمحمد القحطاني وأحمد العمود اللذين قدما هذا اللقاء ولمؤسسة الشيخ محمد العلي السويلم الخيرية الراعي المكاني للقاء، ومتأملاً لمزيد من التطلعات والنجاحات بهذا المشروع الوطني.

من جانب آخر، أوضح منسق مشروع مبادرة بوابة المستقبل "مسلم بن محمد المزيني" أن اللقاء استهدف 120 من منسوبي ومنسوبات الإدارة، لافتًا إلى أن اللقاء اشتمل على جلستين، تناولت الأولى التحول الرقمي وبوابة المستقبل والرقي بالعملية التعليمية قدمها محمد القحطاني ، فيما كانت الجلسة الثانية عرضًا عن الإعلام والتحفيز والتوعية لبوابة المستقبل قدمها أحمد العمود وأثرى هاتين الجلستين مداخلات ومناقشات الحضور من البنين والبنات.