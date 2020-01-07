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"الشمري" يفوز بـ"شلفا" ولي العهد للصفر

بعد منافسة قوية بين 7 منقيات

حقق زايد عاصي عبيد الشمري، اليوم الثلاثاء، جائزة شلفا ولي العهد لفئة (جمل 30 صفر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في "الصياهد".
وجاء تحقيق زايد الشمري للجائزة بعد منافسة قوية بين 7 منقيات، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل كثيرًا مع جمالية المنقيات، وما تضمه من فرديات مميزة، وحل فهد غازي عسير المطيري في المركز الثاني، فيما خطف يزيد عايض ظبيه القحطاني المركز الثالث.
وانطلقت منافسات الصفر اليوم وتستمر غدًا الأربعاء بمنافسات جمل 50 على سيف الملك، وتختتم الخميس بفئة جمل 100 بيرق الملك.
الفائزون في فئة (شلفا ولي العهد) لون "الصفر":
1- زايد عاصي عبيد الشمري.
2- فهد غازي عسير المطيري.
3- يزيد عايض ظبيه القحطاني.
4- بندر سامان سميليل المطيري.
5- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان.
6- أحمد فهد عبدالله الشريع.
7- ناصر علي عبيد العجمي.

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"الشمري" يفوز بـ"شلفا" ولي العهد للصفر
سبق

حقق زايد عاصي عبيد الشمري، اليوم الثلاثاء، جائزة شلفا ولي العهد لفئة (جمل 30 صفر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في "الصياهد".
وجاء تحقيق زايد الشمري للجائزة بعد منافسة قوية بين 7 منقيات، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل كثيرًا مع جمالية المنقيات، وما تضمه من فرديات مميزة، وحل فهد غازي عسير المطيري في المركز الثاني، فيما خطف يزيد عايض ظبيه القحطاني المركز الثالث.
وانطلقت منافسات الصفر اليوم وتستمر غدًا الأربعاء بمنافسات جمل 50 على سيف الملك، وتختتم الخميس بفئة جمل 100 بيرق الملك.
الفائزون في فئة (شلفا ولي العهد) لون "الصفر":
1- زايد عاصي عبيد الشمري.
2- فهد غازي عسير المطيري.
3- يزيد عايض ظبيه القحطاني.
4- بندر سامان سميليل المطيري.
5- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان.
6- أحمد فهد عبدالله الشريع.
7- ناصر علي عبيد العجمي.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
05:59 PM

"الشمري" يفوز بـ"شلفا" ولي العهد للصفر

بعد منافسة قوية بين 7 منقيات

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
1,338

حقق زايد عاصي عبيد الشمري، اليوم الثلاثاء، جائزة شلفا ولي العهد لفئة (جمل 30 صفر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في "الصياهد".
وجاء تحقيق زايد الشمري للجائزة بعد منافسة قوية بين 7 منقيات، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل كثيرًا مع جمالية المنقيات، وما تضمه من فرديات مميزة، وحل فهد غازي عسير المطيري في المركز الثاني، فيما خطف يزيد عايض ظبيه القحطاني المركز الثالث.
وانطلقت منافسات الصفر اليوم وتستمر غدًا الأربعاء بمنافسات جمل 50 على سيف الملك، وتختتم الخميس بفئة جمل 100 بيرق الملك.
الفائزون في فئة (شلفا ولي العهد) لون "الصفر":
1- زايد عاصي عبيد الشمري.
2- فهد غازي عسير المطيري.
3- يزيد عايض ظبيه القحطاني.
4- بندر سامان سميليل المطيري.
5- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان.
6- أحمد فهد عبدالله الشريع.
7- ناصر علي عبيد العجمي.

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