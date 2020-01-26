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بالفيديو.. لحظة انهيار سد في البرازيل والهروب الكبير

أسفر عن مقتل 9 أشخاص وفقدان المئات

رصد مقطع فيديو، نشره موقع "ديلي موشن" لحظة انهيار سد في منجم برازيلي أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وفقدان المئات.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أظهرت اللقطات المصورة انهيار السد بشكل مفاجئ، ورصدت مشاهد أخرى تدفق المياه التي كان يحتجزها وهروب العشرات من العمال.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن عشرات المفقودين منذ أمس الجمعة، عندما انهار السد المشيد في منجم للحديد وتملكه شركة "فالي".

وقال أفيمار دي ميلو بارسيلوس، رئيس بلدية برومادينهو البرازيلية التي حدث فيها انهيار السد، بولاية ميناس جيرايس، مركز التعدين بالبرازيل، إن رجال الإنقاذ عثروا على 7 جثث في الساعات التالية للكارثة، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير.

من جهته، قال فابيو شيفارتسمان الرئيس التنفيذي لشركة فالي للتعدين إنه لم يعرف مصير سوى ثلث العمال الذين كانوا موجودين في الموقع وعددهم 300 تقريباً.

وأضاف أن سيلاً من الأوحال اجتاح مكاتب المنجم بما في ذلك مطعم في وقت تناول الغداء.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جايير بولسونارو الولاية وأن يحلق فوق المنطقة التي شهدت الكارثة صباح اليوم بعد أن أرسل ثلاثة من الوزراء إلى المنطقة أمس الجمعة.

وما زالت ولاية ميناس جيرايس تتعافى من جراء انهيار سد أكبر في نوفمبر عام 2015، مما أدى إلى مقتل 19 شخصاً في أسوأ كارثة بيئية بالبرازيل.

ودفن انهيار السد قرية وأدى إلى تدفق نفاية سامة إلى أحد الأنهار الرئيسية. وكان هذا السد مملوكاً لمشروع مشترك بين شركتي "فالي" و"بي.إتش.بي بيليتون".

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بالفيديو.. لحظة انهيار سد في البرازيل والهروب الكبير
سبق

رصد مقطع فيديو، نشره موقع "ديلي موشن" لحظة انهيار سد في منجم برازيلي أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وفقدان المئات.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أظهرت اللقطات المصورة انهيار السد بشكل مفاجئ، ورصدت مشاهد أخرى تدفق المياه التي كان يحتجزها وهروب العشرات من العمال.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن عشرات المفقودين منذ أمس الجمعة، عندما انهار السد المشيد في منجم للحديد وتملكه شركة "فالي".

وقال أفيمار دي ميلو بارسيلوس، رئيس بلدية برومادينهو البرازيلية التي حدث فيها انهيار السد، بولاية ميناس جيرايس، مركز التعدين بالبرازيل، إن رجال الإنقاذ عثروا على 7 جثث في الساعات التالية للكارثة، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير.

من جهته، قال فابيو شيفارتسمان الرئيس التنفيذي لشركة فالي للتعدين إنه لم يعرف مصير سوى ثلث العمال الذين كانوا موجودين في الموقع وعددهم 300 تقريباً.

وأضاف أن سيلاً من الأوحال اجتاح مكاتب المنجم بما في ذلك مطعم في وقت تناول الغداء.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جايير بولسونارو الولاية وأن يحلق فوق المنطقة التي شهدت الكارثة صباح اليوم بعد أن أرسل ثلاثة من الوزراء إلى المنطقة أمس الجمعة.

وما زالت ولاية ميناس جيرايس تتعافى من جراء انهيار سد أكبر في نوفمبر عام 2015، مما أدى إلى مقتل 19 شخصاً في أسوأ كارثة بيئية بالبرازيل.

ودفن انهيار السد قرية وأدى إلى تدفق نفاية سامة إلى أحد الأنهار الرئيسية. وكان هذا السد مملوكاً لمشروع مشترك بين شركتي "فالي" و"بي.إتش.بي بيليتون".

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:28 PM

بالفيديو.. لحظة انهيار سد في البرازيل والهروب الكبير

أسفر عن مقتل 9 أشخاص وفقدان المئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصد مقطع فيديو، نشره موقع "ديلي موشن" لحظة انهيار سد في منجم برازيلي أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وفقدان المئات.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أظهرت اللقطات المصورة انهيار السد بشكل مفاجئ، ورصدت مشاهد أخرى تدفق المياه التي كان يحتجزها وهروب العشرات من العمال.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن عشرات المفقودين منذ أمس الجمعة، عندما انهار السد المشيد في منجم للحديد وتملكه شركة "فالي".

وقال أفيمار دي ميلو بارسيلوس، رئيس بلدية برومادينهو البرازيلية التي حدث فيها انهيار السد، بولاية ميناس جيرايس، مركز التعدين بالبرازيل، إن رجال الإنقاذ عثروا على 7 جثث في الساعات التالية للكارثة، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير.

من جهته، قال فابيو شيفارتسمان الرئيس التنفيذي لشركة فالي للتعدين إنه لم يعرف مصير سوى ثلث العمال الذين كانوا موجودين في الموقع وعددهم 300 تقريباً.

وأضاف أن سيلاً من الأوحال اجتاح مكاتب المنجم بما في ذلك مطعم في وقت تناول الغداء.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جايير بولسونارو الولاية وأن يحلق فوق المنطقة التي شهدت الكارثة صباح اليوم بعد أن أرسل ثلاثة من الوزراء إلى المنطقة أمس الجمعة.

وما زالت ولاية ميناس جيرايس تتعافى من جراء انهيار سد أكبر في نوفمبر عام 2015، مما أدى إلى مقتل 19 شخصاً في أسوأ كارثة بيئية بالبرازيل.

ودفن انهيار السد قرية وأدى إلى تدفق نفاية سامة إلى أحد الأنهار الرئيسية. وكان هذا السد مملوكاً لمشروع مشترك بين شركتي "فالي" و"بي.إتش.بي بيليتون".

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