ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في مصر إلى 110 بعد تسجيل 17 حالة جديدة

مفوضية اللاجئين بالأردن تعلق المراجعات و 4499 إصابة و91 حالة وفاة بفرنسا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر إلى 110 حالات، بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلى 21 حالة حتى اليوم، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح مجاهد، أن الـ 17 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من ضمنهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا، مؤكدًا أنه لا توجد سوى حالتي وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التي توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس).

كما أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية إصابة أكثر من 838 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فرنسا إلى 4499 منذ بدء انتشار الوباء.

وأوضح المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون وجود 12 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 91 شخصًا في البلاد، وأكثر من 300 مصاب في حالة خطرة.

فيما علقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، المراجعات والمقابلات كافة مع اللاجئين بشكل مؤقت في مراكز التسجيل ومكاتب المفوضية، بالإضافة إلى جميع الأنشطة في مراكز الدعم المجتمعي، بدءًا من غدٍ الأحد إلى نهاية الشهر الحالي، بهدف التقليل من احتمالية المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها اللاجئون والموظفون.

وقالت في بيان صحفي اليوم: إنها تتابع في الأردن إرشادات وتوصيات وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، مؤكدة أنه سيُبلّغ اللاجئون فور وقوع أي تغييرات فيما يخص هذه الترتيبات الخاصة بعمل مراكز التسجيل أو الأنشطة التي تقوم بها، من خلال مراكز الدعم المجتمعي، وذلك عبر جميع القنوات الرسمية والمعتادة.