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"الفضلي" يعلن استكمال تخصيص المرحلة الأولى لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق

لشركتي رحى الصافي وتحالف الراجحي "الغرير-مسافي" بمبلغ يقدر بـ2.8 مليار ريال

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، رئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي استكمال المرحلة الأولى لتخصيص القطاع، والتي تمثل باكورة برامج تخصيص المطاحن بالمملكة.

وأضاف المهندس "الفضلي" أن بيع أصول شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة للقطاع الخاص، يساعد في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع والمحافظة على جودة المنتجات، وكذلك نمو السوق، مما سينعكس -بمشيئة الله- على ارتقاء الخدمة للمواطنين، مؤكداً أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة من القطاعات الحيوية التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ بهدف المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك، بالإضافة إلى تحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص.

وأوضح "الفضلي" أن تحالف شركة رحى الصافي فاز بشركة المطاحن الأولى، فيما فاز تحالف شركة الراجحي "الغرير-مسافي" بشركة المطاحن الثالثة بمبلغ اجمالي يقدر بـ “2.8" مليار ريال سعودي للشركتين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية والأخيرة لتخصيص قطاع المطاحن والتي تضم شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، ويتوقع استكمالها -بمشيئة الله- قبل نهاية العام المالي الجاري.

وختم "الفضلي" حديثه بالتأكيد على أن منظومة البيئة والمياه والزراعة بكل قطاعاتها تواصل أعمالها نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتحسين جودة الخدمات والتوسع في تعظيم الفائدة من الأصول، ورفع الكفاءة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي" يعلن استكمال تخصيص المرحلة الأولى لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق
سبق

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، رئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي استكمال المرحلة الأولى لتخصيص القطاع، والتي تمثل باكورة برامج تخصيص المطاحن بالمملكة.

وأضاف المهندس "الفضلي" أن بيع أصول شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة للقطاع الخاص، يساعد في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع والمحافظة على جودة المنتجات، وكذلك نمو السوق، مما سينعكس -بمشيئة الله- على ارتقاء الخدمة للمواطنين، مؤكداً أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة من القطاعات الحيوية التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ بهدف المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك، بالإضافة إلى تحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص.

وأوضح "الفضلي" أن تحالف شركة رحى الصافي فاز بشركة المطاحن الأولى، فيما فاز تحالف شركة الراجحي "الغرير-مسافي" بشركة المطاحن الثالثة بمبلغ اجمالي يقدر بـ “2.8" مليار ريال سعودي للشركتين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية والأخيرة لتخصيص قطاع المطاحن والتي تضم شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، ويتوقع استكمالها -بمشيئة الله- قبل نهاية العام المالي الجاري.

وختم "الفضلي" حديثه بالتأكيد على أن منظومة البيئة والمياه والزراعة بكل قطاعاتها تواصل أعمالها نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتحسين جودة الخدمات والتوسع في تعظيم الفائدة من الأصول، ورفع الكفاءة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
05:52 PM

"الفضلي" يعلن استكمال تخصيص المرحلة الأولى لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق

لشركتي رحى الصافي وتحالف الراجحي "الغرير-مسافي" بمبلغ يقدر بـ2.8 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، رئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي استكمال المرحلة الأولى لتخصيص القطاع، والتي تمثل باكورة برامج تخصيص المطاحن بالمملكة.

وأضاف المهندس "الفضلي" أن بيع أصول شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة للقطاع الخاص، يساعد في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع والمحافظة على جودة المنتجات، وكذلك نمو السوق، مما سينعكس -بمشيئة الله- على ارتقاء الخدمة للمواطنين، مؤكداً أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة من القطاعات الحيوية التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ بهدف المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك، بالإضافة إلى تحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص.

وأوضح "الفضلي" أن تحالف شركة رحى الصافي فاز بشركة المطاحن الأولى، فيما فاز تحالف شركة الراجحي "الغرير-مسافي" بشركة المطاحن الثالثة بمبلغ اجمالي يقدر بـ “2.8" مليار ريال سعودي للشركتين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية والأخيرة لتخصيص قطاع المطاحن والتي تضم شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، ويتوقع استكمالها -بمشيئة الله- قبل نهاية العام المالي الجاري.

وختم "الفضلي" حديثه بالتأكيد على أن منظومة البيئة والمياه والزراعة بكل قطاعاتها تواصل أعمالها نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتحسين جودة الخدمات والتوسع في تعظيم الفائدة من الأصول، ورفع الكفاءة.

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