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"السديس": لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيماً وتطهيراً من المسجد الحرام

خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض ومناقشة خطة الرئاسة لحج هذا العام

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أنه بفضل الله ثم بتوحيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيماً وتطهيراً من المسجد الحرام، حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ 10 مرات يومياً.

وأضاف اليوم، خلال اللقاء الإعلامي السنوي بالرئاسة وبحضور الجهات الإعلامية، لعرض ومناقشة خطة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_الحرام و#المسجد_النبوي لحج هذا العام 1441هـ: يمر حج هذا العام في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع، وتتخذ حكومتنا الرشيدة جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتابع: أتمت الرئاسة استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ10 لغات وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس": لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيماً وتطهيراً من المسجد الحرام
سبق

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أنه بفضل الله ثم بتوحيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيماً وتطهيراً من المسجد الحرام، حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ 10 مرات يومياً.

وأضاف اليوم، خلال اللقاء الإعلامي السنوي بالرئاسة وبحضور الجهات الإعلامية، لعرض ومناقشة خطة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_الحرام و#المسجد_النبوي لحج هذا العام 1441هـ: يمر حج هذا العام في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع، وتتخذ حكومتنا الرشيدة جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتابع: أتمت الرئاسة استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ10 لغات وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
03:07 PM

"السديس": لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيماً وتطهيراً من المسجد الحرام

خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض ومناقشة خطة الرئاسة لحج هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أنه بفضل الله ثم بتوحيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيماً وتطهيراً من المسجد الحرام، حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ 10 مرات يومياً.

وأضاف اليوم، خلال اللقاء الإعلامي السنوي بالرئاسة وبحضور الجهات الإعلامية، لعرض ومناقشة خطة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_الحرام و#المسجد_النبوي لحج هذا العام 1441هـ: يمر حج هذا العام في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع، وتتخذ حكومتنا الرشيدة جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتابع: أتمت الرئاسة استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ10 لغات وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد.

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