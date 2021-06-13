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الولايات المتحدة تسجل 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33.272.062 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 596.971 حالة وفاة.

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الولايات المتحدة تسجل 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33.272.062 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 596.971 حالة وفاة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:21 AM

الولايات المتحدة تسجل 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33.272.062 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 596.971 حالة وفاة.

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