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مصادر تنفي إنشاء "تلفريك جبل النور" بمكة.. وهذه قصة الفيديو المتداول

إحدى الشركات استأجرت الموقع لإنشاء متحف عليه

نفت مصادر لـ"سبق" ما يُتَداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إنشاء "تلفريك" في جبل النور بمكة المكرمة.

وأكدت المصادر أن المشروع الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول ليس له علاقة بـ"التلفريك"، وما يجري حاليًّا بحسب المصدر هو إقامة متحف حضاري في ذات الموقع، الذي يتبع لهيئة الأوقاف "عين زبيدة".

وبحسب المعلومات فإن إحدى الشركات استأجرت الموقع لإنشاء متحف عليه.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قد جاء فيه أنه يجري حاليًّا إنشاء مشروع "تلفريك" لجبل النور، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلًا.

تلفريك جبل النور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر تنفي إنشاء "تلفريك جبل النور" بمكة.. وهذه قصة الفيديو المتداول
سبق

نفت مصادر لـ"سبق" ما يُتَداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إنشاء "تلفريك" في جبل النور بمكة المكرمة.

وأكدت المصادر أن المشروع الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول ليس له علاقة بـ"التلفريك"، وما يجري حاليًّا بحسب المصدر هو إقامة متحف حضاري في ذات الموقع، الذي يتبع لهيئة الأوقاف "عين زبيدة".

وبحسب المعلومات فإن إحدى الشركات استأجرت الموقع لإنشاء متحف عليه.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قد جاء فيه أنه يجري حاليًّا إنشاء مشروع "تلفريك" لجبل النور، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلًا.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
05:38 PM

مصادر تنفي إنشاء "تلفريك جبل النور" بمكة.. وهذه قصة الفيديو المتداول

إحدى الشركات استأجرت الموقع لإنشاء متحف عليه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
831

نفت مصادر لـ"سبق" ما يُتَداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إنشاء "تلفريك" في جبل النور بمكة المكرمة.

وأكدت المصادر أن المشروع الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول ليس له علاقة بـ"التلفريك"، وما يجري حاليًّا بحسب المصدر هو إقامة متحف حضاري في ذات الموقع، الذي يتبع لهيئة الأوقاف "عين زبيدة".

وبحسب المعلومات فإن إحدى الشركات استأجرت الموقع لإنشاء متحف عليه.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قد جاء فيه أنه يجري حاليًّا إنشاء مشروع "تلفريك" لجبل النور، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلًا.

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