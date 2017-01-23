"العدل" تعّرف بمنظومة القضاء السعودي خلال معرض القاهرة للكتاب

معرض الوزارة يحوي أكثر من 125 مؤلَّفاً ما بين كتاب ومجلة وإصدار

تشارك وزارة العدل رسمياً في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 في دورته الـ50، الذي انطلق اليوم، عبر جناحها التعريفي بنظام القضاء في المملكة من خلال مجموعة من الإصدارات والمؤلفات المختلفة التي تثري المهتمين بالجانب العدلي والقضائي من زوار جناح المملكة العربية السعودية.

وجاءت مشاركة الوزارة في الجناح السعودي انعكاساً لخططها في تطوير مجال البحوث والدراسات والمؤلفات القضائية العدلية، إضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية عن القضاء في المملكة كغيرها من دول العالم.

ويضم المعرض العدلي أكثر من 125 مؤلفاً ما بين كتاب ومجلة تشمل 80 عدداً من مجلتي العدل والقضائية وهما دوريتان علميتان محكمتان في الفقه والقضاء، ومدونة الأحكام القضائية لعام 1428 و1429 ومجموعة الأحكام القضائية بإصداري عامي 1434 و1435 وغيرها من الإصدارات التي تهم المطلع على النظام القضائي بالمملكة.

وذكرت الوزارة أن المشاركة تأتي لتعريف زوّار المعرض بالتطور الكبير في مرفق القضاء والمجال العدلي بشكل عام في المملكة المبني على الشريعة الإسلامية ونشر الثقافة القضائية والإسهام في تقريبها للمتلقي، وامتداداً لإسهامات الوزارة في التفاعل مع معارض الكتاب الدولية داخل وخارج المملكة.

يُذكر أن عدد الدول المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 يبلغ أكثر من 35 دولة، إضافة إلى أكثر من 500 فعالية مصاحبة للحدث خلال الفترة.

ودأبت وزارة العدل المشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية، وآخرها معرض "أسبوع جايتكس للتقنية 2018" في دورته الماضية الذي أقيم في دبي عبر جناحها التفاعلي الذي يقدم خدمات إلكترونية ثرية تعكس التحول الرقمي في العمل العدلي، كما صمم الجناح بشكل يحاكي البيئة العدلية القضائية في المملكة.

وشاركت الوزارة داخلياً في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية "وفاء وولاء" في دورته الـ33، من خلال عرض تعريفي لمبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وشرح الأهداف الاستراتيجية للوزارة، إضافة إلى توضيح أحدث خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها التفاعلية التي تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لاختصار إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز المعاملات.