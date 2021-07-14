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"ساعي" تترافع مجاناً في 61 قضية عن الأيتام والمحتاجين خلال 180 يوماً

خلال الترافع والتمثيل أمام الجهات القضائية وكتابة المذكرات القانونية عنهم

قدمت جمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية خلال النصف الأول من 2021م خدمات قانونية في 61 قضية من خلال برنامج ترافع الذي يخدم المستفيدين من الأيتام والأرامل والمحتاجين من خلال الترافع والادعاء والتمثيل أمام الجهات القضائية وكتابة المذكرات القانونية عنهم مجاناً دون تحملهم أي تكاليف مالية في النزاعات القضائية التي يكونون طرفاً فيها.

وتفصيلاً، ساهمت جمعية ساعي في تقديم ( 503 استشارات) من خلال برنامج مشورة والذي يُعنى بتقديم خدمة الاستشارات القانونية في حقوق وقضايا الأيتام والأرامل والمحتاجين، عن طريق استقبال المكالمات الهاتفية والحضور لمقر الجمعية.

وحرصت "ساعي" على تفعيل العمل التطوعي من خلال إشراك المتطوعين في الأنشطة التطوعية عبر منصة العمل التطوعي وقد بلغت عدد الساعات التطوعية (944 ساعة تطوعية).

وتأسست جمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية في منطقة المدينة المنورة وهي جمعية مسجلة رسمياً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار رقم 17682.

وتعد جمعية ساعي أول جمعية خيرية بالمملكة العربية السعودية تقدم الخدمات القانونية الشاملة للفئات المستهدفة (الأيتام، الأرامل، المساكين) مجاناً، وتعنى بالتوعية القانونية بالأنظمة والإجراءات، وتعد الدراسات والاستشارات في مجال الأوقاف والوصايا كما تقدم الخدمات التخصصية بالمجال القانوني، وتسعى ساعي دائماً إلى الإنصاف وحماية الحقوق ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الفرد والمجتمع.

وفي حالة وجود استفسار حول الأمور المتعلقة بالقانون والقضايا التواصل عن طريق الواتساب على الرقم التالي : 0535552105 أو حساب الجمعية في تويتر saaeeorg@.

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"ساعي" تترافع مجاناً في 61 قضية عن الأيتام والمحتاجين خلال 180 يوماً
سبق

قدمت جمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية خلال النصف الأول من 2021م خدمات قانونية في 61 قضية من خلال برنامج ترافع الذي يخدم المستفيدين من الأيتام والأرامل والمحتاجين من خلال الترافع والادعاء والتمثيل أمام الجهات القضائية وكتابة المذكرات القانونية عنهم مجاناً دون تحملهم أي تكاليف مالية في النزاعات القضائية التي يكونون طرفاً فيها.

وتفصيلاً، ساهمت جمعية ساعي في تقديم ( 503 استشارات) من خلال برنامج مشورة والذي يُعنى بتقديم خدمة الاستشارات القانونية في حقوق وقضايا الأيتام والأرامل والمحتاجين، عن طريق استقبال المكالمات الهاتفية والحضور لمقر الجمعية.

وحرصت "ساعي" على تفعيل العمل التطوعي من خلال إشراك المتطوعين في الأنشطة التطوعية عبر منصة العمل التطوعي وقد بلغت عدد الساعات التطوعية (944 ساعة تطوعية).

وتأسست جمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية في منطقة المدينة المنورة وهي جمعية مسجلة رسمياً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار رقم 17682.

وتعد جمعية ساعي أول جمعية خيرية بالمملكة العربية السعودية تقدم الخدمات القانونية الشاملة للفئات المستهدفة (الأيتام، الأرامل، المساكين) مجاناً، وتعنى بالتوعية القانونية بالأنظمة والإجراءات، وتعد الدراسات والاستشارات في مجال الأوقاف والوصايا كما تقدم الخدمات التخصصية بالمجال القانوني، وتسعى ساعي دائماً إلى الإنصاف وحماية الحقوق ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الفرد والمجتمع.

وفي حالة وجود استفسار حول الأمور المتعلقة بالقانون والقضايا التواصل عن طريق الواتساب على الرقم التالي : 0535552105 أو حساب الجمعية في تويتر saaeeorg@.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:36 AM

"ساعي" تترافع مجاناً في 61 قضية عن الأيتام والمحتاجين خلال 180 يوماً

خلال الترافع والتمثيل أمام الجهات القضائية وكتابة المذكرات القانونية عنهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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قدمت جمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية خلال النصف الأول من 2021م خدمات قانونية في 61 قضية من خلال برنامج ترافع الذي يخدم المستفيدين من الأيتام والأرامل والمحتاجين من خلال الترافع والادعاء والتمثيل أمام الجهات القضائية وكتابة المذكرات القانونية عنهم مجاناً دون تحملهم أي تكاليف مالية في النزاعات القضائية التي يكونون طرفاً فيها.

وتفصيلاً، ساهمت جمعية ساعي في تقديم ( 503 استشارات) من خلال برنامج مشورة والذي يُعنى بتقديم خدمة الاستشارات القانونية في حقوق وقضايا الأيتام والأرامل والمحتاجين، عن طريق استقبال المكالمات الهاتفية والحضور لمقر الجمعية.

وحرصت "ساعي" على تفعيل العمل التطوعي من خلال إشراك المتطوعين في الأنشطة التطوعية عبر منصة العمل التطوعي وقد بلغت عدد الساعات التطوعية (944 ساعة تطوعية).

وتأسست جمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية في منطقة المدينة المنورة وهي جمعية مسجلة رسمياً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار رقم 17682.

وتعد جمعية ساعي أول جمعية خيرية بالمملكة العربية السعودية تقدم الخدمات القانونية الشاملة للفئات المستهدفة (الأيتام، الأرامل، المساكين) مجاناً، وتعنى بالتوعية القانونية بالأنظمة والإجراءات، وتعد الدراسات والاستشارات في مجال الأوقاف والوصايا كما تقدم الخدمات التخصصية بالمجال القانوني، وتسعى ساعي دائماً إلى الإنصاف وحماية الحقوق ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الفرد والمجتمع.

وفي حالة وجود استفسار حول الأمور المتعلقة بالقانون والقضايا التواصل عن طريق الواتساب على الرقم التالي : 0535552105 أو حساب الجمعية في تويتر saaeeorg@.

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