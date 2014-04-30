لتحسين المشهد الحضاري.. أمانة جدة تعالج 52 ألف حاوية نظافة

ضِمن الأسبوع الخامس لمعالجة مظاهر التلوث البصري.. إصلاح وتجديد

أطلقت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم، حملات الأسبوع الخامس لمعالجة مظاهر التلوث البصري؛ مستهدفة إصلاح وتجديد حاويات النظافة في الطرق والأحياء، إلى جانب مواصلة أعمال النظافة العامة.

وتَمَكّنت أمانة جدة خلال الربع الأول لعام 2018م الحالي حتى الـ22 من شهر أبريل الجاري، من تغيير ٥٢.٣١٩ ألفاً من حاويات النظافة داخل الأحياء؛ في حين تستهدف تغيير نحو 70 ألف حاوية بنهاية العام، إلى جانب ذلك تُواصل الأمانة جهودها في رفع مخلفات البناء، ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء، إضافة إلى إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ورفع السيارات التالفة، وكذلك إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام.

يأتي هذا ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضاري.