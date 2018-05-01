"‏‫العدل": 200 ألف جلسة قضائية للمحاكم خلال شهر

كشفت بوابة "ذكاء الأعمال" في وزارة العدل، أن محاكم المملكة عقدت أكثر من 200 ألف جلسة خلال شهر رجب المنصرم 1439هـ.

وتشهد مراحل التقاضي تطوراً رقمياً لافتاً سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة.

وتنوعت موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات، لتشمل دعاوى في مبالغ مالية، ودعاوى حضانة، وفسخ نكاح، ونفقة، وغيرها من القضايا.

وتَصَدّرت محاكم منطقة مكة المكرمة بـ55097 جلسة، تليها منطقة الرياض بـ49485 جلسة، ثم المنطقة الشرقية بـ28560 جلسة، ثم منطقة عسير بـ14543 جلسة.

وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بـ12748 جلسة، ثم منطقة القصيم بـ11590 جلسة، ثم منطقة جازان بـ10645 جلسة، ثم منطقة تبوك بـ7580 جلسة، ثم منطقة حائل بـ4669 جلسة.

وسجلت محاكم منطقة الجوف 3757 جلسة، تليها منطقة نجران بـ3224 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ2766 جلسة، ثم منطقة الباحة بـ2599 جلسة، مسجلة أقل الجلسات في نفس الفترة.