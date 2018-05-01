النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"‏‫العدل": 200 ألف جلسة قضائية للمحاكم خلال شهر

كشفت بوابة "ذكاء الأعمال" في وزارة العدل، أن محاكم المملكة عقدت أكثر من 200 ألف جلسة خلال شهر رجب المنصرم 1439هـ.

وتشهد مراحل التقاضي تطوراً رقمياً لافتاً سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة.

وتنوعت موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات، لتشمل دعاوى في مبالغ مالية، ودعاوى حضانة، وفسخ نكاح، ونفقة، وغيرها من القضايا.

وتَصَدّرت محاكم منطقة مكة المكرمة بـ55097 جلسة، تليها منطقة الرياض بـ49485 جلسة، ثم المنطقة الشرقية بـ28560 جلسة، ثم منطقة عسير بـ14543 جلسة.

وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بـ12748 جلسة، ثم منطقة القصيم بـ11590 جلسة، ثم منطقة جازان بـ10645 جلسة، ثم منطقة تبوك بـ7580 جلسة، ثم منطقة حائل بـ4669 جلسة.

وسجلت محاكم منطقة الجوف 3757 جلسة، تليها منطقة نجران بـ3224 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ2766 جلسة، ثم منطقة الباحة بـ2599 جلسة، مسجلة أقل الجلسات في نفس الفترة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"‏‫العدل": 200 ألف جلسة قضائية للمحاكم خلال شهر
سبق

كشفت بوابة "ذكاء الأعمال" في وزارة العدل، أن محاكم المملكة عقدت أكثر من 200 ألف جلسة خلال شهر رجب المنصرم 1439هـ.

وتشهد مراحل التقاضي تطوراً رقمياً لافتاً سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة.

وتنوعت موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات، لتشمل دعاوى في مبالغ مالية، ودعاوى حضانة، وفسخ نكاح، ونفقة، وغيرها من القضايا.

وتَصَدّرت محاكم منطقة مكة المكرمة بـ55097 جلسة، تليها منطقة الرياض بـ49485 جلسة، ثم المنطقة الشرقية بـ28560 جلسة، ثم منطقة عسير بـ14543 جلسة.

وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بـ12748 جلسة، ثم منطقة القصيم بـ11590 جلسة، ثم منطقة جازان بـ10645 جلسة، ثم منطقة تبوك بـ7580 جلسة، ثم منطقة حائل بـ4669 جلسة.

وسجلت محاكم منطقة الجوف 3757 جلسة، تليها منطقة نجران بـ3224 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ2766 جلسة، ثم منطقة الباحة بـ2599 جلسة، مسجلة أقل الجلسات في نفس الفترة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:23 PM

"‏‫العدل": 200 ألف جلسة قضائية للمحاكم خلال شهر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,003

كشفت بوابة "ذكاء الأعمال" في وزارة العدل، أن محاكم المملكة عقدت أكثر من 200 ألف جلسة خلال شهر رجب المنصرم 1439هـ.

وتشهد مراحل التقاضي تطوراً رقمياً لافتاً سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة.

وتنوعت موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات، لتشمل دعاوى في مبالغ مالية، ودعاوى حضانة، وفسخ نكاح، ونفقة، وغيرها من القضايا.

وتَصَدّرت محاكم منطقة مكة المكرمة بـ55097 جلسة، تليها منطقة الرياض بـ49485 جلسة، ثم المنطقة الشرقية بـ28560 جلسة، ثم منطقة عسير بـ14543 جلسة.

وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بـ12748 جلسة، ثم منطقة القصيم بـ11590 جلسة، ثم منطقة جازان بـ10645 جلسة، ثم منطقة تبوك بـ7580 جلسة، ثم منطقة حائل بـ4669 جلسة.

وسجلت محاكم منطقة الجوف 3757 جلسة، تليها منطقة نجران بـ3224 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ2766 جلسة، ثم منطقة الباحة بـ2599 جلسة، مسجلة أقل الجلسات في نفس الفترة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,383
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,070
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,166
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,286

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة