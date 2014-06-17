"تنشيط العمليات التشغيلية لمناولة الحاويات" بميناء ينبع الصناعي

في إطار المبادرات التي تنفذها الهيئة العامة للموانئ

عَقد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، اليوم، ورشة عمل بعنوان "تنشيط العمليات التشغيلية لمناولة الحاويات"، بالتعاون مع تضامن شركتي البحر الأحمر للخدمات البحرية المحدودة، والخليج للشحن والتفريغ المحدودة.

جاء ذلك، برعاية رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، بحضور العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونخبة من المهتمين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الإجراءات والمبادرات الحالية التي تنفذها الهيئة العامة للموانئ، لتفعيل دور ميناء ينبع الصناعي تجارياً وتنشيط عملياته التشغيلية لمناولة الحاويات، بما يُسهم في رفع مستوى الربط والتكامل بين مينائي جدة الإسلامي، والملك عبدالله، معه، وكذلك مقابلة الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري في ظل الزيادة نحو كميات التصدير من تلك الموانئ.

كما تأتي تزامناً مع صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تخفيض أجور المناولة وتعديل فترات التخزين للحاويات وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بنسب تتراوح ما بين (32 – 57.5%)، تيسيراً للعمليات اللوجستية، وتسهيلاً لحركة التجارة البحرية الإقليمية والدولية، والمساهمة في تحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النمو الاقتصادي على ساحل البحر الأحمر وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي بين الموانئ السعودية والموانئ الإقليمية والعالمية ورفع مؤشرات الأداء الاستثماري بينهما، فضلاً عن زيادة كمية الصادرات غير النفطية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وطاقاتها الاستيعابية الفائضة وتسهيل كل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للمصدرين والمستوردين بالميناء حتى يكون الميناء هدفاً استراتيجياً لهم ومنفذاً آمناً لاستيراد وتصدير بضائعهم ومنتجاتهم من خلاله.

يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، يتميز بموقعه المتميز، حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالاً والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوباً، حيث يوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.

وتبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 متراً، تسمح باستقبال سفن ذات غاطس 16.5 متر، إضافة إلى أن عمليات النقل البحري ما بين الميناء والموانئ المجاورة سوف تُساهم في تقليل الضغط والازدحام على الطرق البرية وتقليل حوادث الشاحنات عليها وحجم استهلاك وقود الشاحنات، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة عن عوادم الشاحنات وتخفيفها.