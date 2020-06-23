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400 ألف ريال تضع مغسل الأموات بـ"الشقيق" خلف القضبان.. ومناشدات لأهل الخير

بعد عجزه عن الوفاء بمبلغ الدَّيْن الذي تراكم عليه وحُبس على ضوء عدم سداده له

وضعت الديون التي تصل 400 ألف ريال مغسل الأموات المتطوع في مركز الشقيق شمال جازان خلف القضبان، بعد عجزه عن سداد المبلغ الذي تراكم عليه وحبس على ضوء عدم سداده له، فيما ناشد فاعلي الخير والقادرين مساعدته للسداد.

وصدر حكم محكمة التنفيذ بالرياض بحبس المواطن منذ وقت سابق، وفيما يعجز عن سداد المبلغ المتراكم الذي يصل إلى ٣٩٩ ألفًا، وقد عمل مقربون منه على مساعدته ونشر حساب السداد المخصص مناشدين أهل الخير التفاعل معه.

يُشار إلى أن المواطن يخضع إلى أمر التنفيذ بموجب رقم طلب 360219330 لسداد مبلغ (399158.00) ريال لطالب التنفيذ، وكما أن لديه رقم فاتورة 193241266 عن طريق نظام سداد وفق برنامج (فرجت) رقم المفوتر: ١٦٩.

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400 ألف ريال تضع مغسل الأموات بـ"الشقيق" خلف القضبان.. ومناشدات لأهل الخير
سبق

وضعت الديون التي تصل 400 ألف ريال مغسل الأموات المتطوع في مركز الشقيق شمال جازان خلف القضبان، بعد عجزه عن سداد المبلغ الذي تراكم عليه وحبس على ضوء عدم سداده له، فيما ناشد فاعلي الخير والقادرين مساعدته للسداد.

وصدر حكم محكمة التنفيذ بالرياض بحبس المواطن منذ وقت سابق، وفيما يعجز عن سداد المبلغ المتراكم الذي يصل إلى ٣٩٩ ألفًا، وقد عمل مقربون منه على مساعدته ونشر حساب السداد المخصص مناشدين أهل الخير التفاعل معه.

يُشار إلى أن المواطن يخضع إلى أمر التنفيذ بموجب رقم طلب 360219330 لسداد مبلغ (399158.00) ريال لطالب التنفيذ، وكما أن لديه رقم فاتورة 193241266 عن طريق نظام سداد وفق برنامج (فرجت) رقم المفوتر: ١٦٩.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:44 AM

400 ألف ريال تضع مغسل الأموات بـ"الشقيق" خلف القضبان.. ومناشدات لأهل الخير

بعد عجزه عن الوفاء بمبلغ الدَّيْن الذي تراكم عليه وحُبس على ضوء عدم سداده له

A A A
محمد المواسي - جازان
11
16,352

وضعت الديون التي تصل 400 ألف ريال مغسل الأموات المتطوع في مركز الشقيق شمال جازان خلف القضبان، بعد عجزه عن سداد المبلغ الذي تراكم عليه وحبس على ضوء عدم سداده له، فيما ناشد فاعلي الخير والقادرين مساعدته للسداد.

وصدر حكم محكمة التنفيذ بالرياض بحبس المواطن منذ وقت سابق، وفيما يعجز عن سداد المبلغ المتراكم الذي يصل إلى ٣٩٩ ألفًا، وقد عمل مقربون منه على مساعدته ونشر حساب السداد المخصص مناشدين أهل الخير التفاعل معه.

يُشار إلى أن المواطن يخضع إلى أمر التنفيذ بموجب رقم طلب 360219330 لسداد مبلغ (399158.00) ريال لطالب التنفيذ، وكما أن لديه رقم فاتورة 193241266 عن طريق نظام سداد وفق برنامج (فرجت) رقم المفوتر: ١٦٩.

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