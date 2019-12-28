المملكة تدين وتستنكر تفجيراً وقع بمقديشو وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين

"الخارجية" جددت التأكيد على موقف السعودية الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.