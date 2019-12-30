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المسند: هذه توقعاتي لطقس اليوم الـ 24 من #المربعانية

قال: بقي على فصل الربيع 82 يوماً ورمضان 116 يوماً

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن أجواء المملكة تشهد حالياً حالة استقرار جوي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس.

وأضاف: اليوم هو الـ 24 من #المربعانية وبقي على #الشبط 17 يوماً وبقي على #العقارب 43 يوماً وبقي على #الحميمين 82 يوماً وبقي على فصل #الربيع 82 يوماً وبقي على #الذراعين 108 أيام وبقي على #رمضان 116 يوماً وبقي على #الثريا 134 يوماً وبقي على #التويبع 173 يوماً وبقي على #الصيف 174 يوماً وبقي على #الجوزاء 186 يوماً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة), في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية للمنطقة الشرقية.

حالة الطقس استقرار جوي الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: هذه توقعاتي لطقس اليوم الـ 24 من #المربعانية
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن أجواء المملكة تشهد حالياً حالة استقرار جوي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس.

وأضاف: اليوم هو الـ 24 من #المربعانية وبقي على #الشبط 17 يوماً وبقي على #العقارب 43 يوماً وبقي على #الحميمين 82 يوماً وبقي على فصل #الربيع 82 يوماً وبقي على #الذراعين 108 أيام وبقي على #رمضان 116 يوماً وبقي على #الثريا 134 يوماً وبقي على #التويبع 173 يوماً وبقي على #الصيف 174 يوماً وبقي على #الجوزاء 186 يوماً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة), في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية للمنطقة الشرقية.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:31 AM

المسند: هذه توقعاتي لطقس اليوم الـ 24 من #المربعانية

قال: بقي على فصل الربيع 82 يوماً ورمضان 116 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن أجواء المملكة تشهد حالياً حالة استقرار جوي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس.

وأضاف: اليوم هو الـ 24 من #المربعانية وبقي على #الشبط 17 يوماً وبقي على #العقارب 43 يوماً وبقي على #الحميمين 82 يوماً وبقي على فصل #الربيع 82 يوماً وبقي على #الذراعين 108 أيام وبقي على #رمضان 116 يوماً وبقي على #الثريا 134 يوماً وبقي على #التويبع 173 يوماً وبقي على #الصيف 174 يوماً وبقي على #الجوزاء 186 يوماً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة), في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية للمنطقة الشرقية.

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