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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض ونجران ومكة والمدينة وجازان

سماء غائمة جزئياً على مرتفعات عسير والباحة وجازان تتخللها سحب رعدية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الليث، جازان، وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات: عسير الباحة، جازان؛ قد تتخللها سحب رعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض ونجران ومكة والمدينة وجازان
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الليث، جازان، وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات: عسير الباحة، جازان؛ قد تتخللها سحب رعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
11:56 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض ونجران ومكة والمدينة وجازان

سماء غائمة جزئياً على مرتفعات عسير والباحة وجازان تتخللها سحب رعدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الليث، جازان، وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات: عسير الباحة، جازان؛ قد تتخللها سحب رعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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