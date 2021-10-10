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ضبط 500 كيلوجرام من الكوكايين بعملية "العقرب" في دبي

أكبر قضية مخدرات بالمنطقة

أعلنت شرطة إمارة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب 500 كيلوجرام من مادة الكوكايين بحاوية محكمة الإغلاق بأحد المنافذ البحرية، تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم بقصد الاتجار والترويج بعد استلامها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العملية النوعية أطلق عليها اسم ”العقرب“، والتي تعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.
وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة في شرطة دبي على بذل جهود حثيثة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها.

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ضبط 500 كيلوجرام من الكوكايين بعملية "العقرب" في دبي
سبق

أعلنت شرطة إمارة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب 500 كيلوجرام من مادة الكوكايين بحاوية محكمة الإغلاق بأحد المنافذ البحرية، تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم بقصد الاتجار والترويج بعد استلامها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العملية النوعية أطلق عليها اسم ”العقرب“، والتي تعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.
وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة في شرطة دبي على بذل جهود حثيثة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
06:22 PM

ضبط 500 كيلوجرام من الكوكايين بعملية "العقرب" في دبي

أكبر قضية مخدرات بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شرطة إمارة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب 500 كيلوجرام من مادة الكوكايين بحاوية محكمة الإغلاق بأحد المنافذ البحرية، تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم بقصد الاتجار والترويج بعد استلامها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العملية النوعية أطلق عليها اسم ”العقرب“، والتي تعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.
وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة في شرطة دبي على بذل جهود حثيثة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها.

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