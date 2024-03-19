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إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة

إمارة مكة عزت ذلك لسبب زيادة سرعة الرياح

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، قبل قليل، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، وذلك بسبب زيادة سرعة الرياح.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، قبل قليل، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، وذلك بسبب زيادة سرعة الرياح.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:07 AM

إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة

إمارة مكة عزت ذلك لسبب زيادة سرعة الرياح

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
2,736

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، قبل قليل، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، وذلك بسبب زيادة سرعة الرياح.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

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