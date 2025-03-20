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هونج كونج تسجل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا

عدد الحالات يقفز في تايوان إلى 135 مريضًا

سجلت هونج كونج 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد .

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الصينية تشوانج شوك كوان، أن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 65 عامًا.

وأضاف أن 36 من الحالات الجديدة كانوا قد سافروا للخارج مؤخرًا.

وارتفع إجمالي حصيلة عدد المصابين بالمرض في هونج كونج إلى 256، بزيادة نسبتها 78 بالمئة عن الحصيلة التي أعلنت يوم الأحد الماضي وكانت تبلغ 148 شخصًا.

من ناحية أخرى، أعلنت تايوان اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء في تايوان، تسجيل 135 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن؛ منها حالتا وفاة، وتماثل للشفاء 28 مصابًا.

وأفاد وزير الصحة والرفاه التايواني شين شيه شونج، بأن إجراءات الوقاية والرقابة ستركز على إخضاع القادمين إلى البلاد للحجر الصحي المنزلي، مستشهدًا بإحصاءات تظهر ارتفاعًا كبيرًا في الحالات الوافدة من الخارج.

وأشار شين إلى أن الحالات الـ 24 الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم لتايوانيين عادوا من الخارج، وبينهم قادمون من أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والفلبين وسنغافورة وغيرها.

وزارة الصحة الصينية فيروس كورونا الجديد

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هونج كونج تسجل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت هونج كونج 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد .

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الصينية تشوانج شوك كوان، أن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 65 عامًا.

وأضاف أن 36 من الحالات الجديدة كانوا قد سافروا للخارج مؤخرًا.

وارتفع إجمالي حصيلة عدد المصابين بالمرض في هونج كونج إلى 256، بزيادة نسبتها 78 بالمئة عن الحصيلة التي أعلنت يوم الأحد الماضي وكانت تبلغ 148 شخصًا.

من ناحية أخرى، أعلنت تايوان اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء في تايوان، تسجيل 135 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن؛ منها حالتا وفاة، وتماثل للشفاء 28 مصابًا.

وأفاد وزير الصحة والرفاه التايواني شين شيه شونج، بأن إجراءات الوقاية والرقابة ستركز على إخضاع القادمين إلى البلاد للحجر الصحي المنزلي، مستشهدًا بإحصاءات تظهر ارتفاعًا كبيرًا في الحالات الوافدة من الخارج.

وأشار شين إلى أن الحالات الـ 24 الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم لتايوانيين عادوا من الخارج، وبينهم قادمون من أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والفلبين وسنغافورة وغيرها.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:01 PM

هونج كونج تسجل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا

عدد الحالات يقفز في تايوان إلى 135 مريضًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت هونج كونج 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد .

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الصينية تشوانج شوك كوان، أن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 65 عامًا.

وأضاف أن 36 من الحالات الجديدة كانوا قد سافروا للخارج مؤخرًا.

وارتفع إجمالي حصيلة عدد المصابين بالمرض في هونج كونج إلى 256، بزيادة نسبتها 78 بالمئة عن الحصيلة التي أعلنت يوم الأحد الماضي وكانت تبلغ 148 شخصًا.

من ناحية أخرى، أعلنت تايوان اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء في تايوان، تسجيل 135 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن؛ منها حالتا وفاة، وتماثل للشفاء 28 مصابًا.

وأفاد وزير الصحة والرفاه التايواني شين شيه شونج، بأن إجراءات الوقاية والرقابة ستركز على إخضاع القادمين إلى البلاد للحجر الصحي المنزلي، مستشهدًا بإحصاءات تظهر ارتفاعًا كبيرًا في الحالات الوافدة من الخارج.

وأشار شين إلى أن الحالات الـ 24 الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم لتايوانيين عادوا من الخارج، وبينهم قادمون من أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والفلبين وسنغافورة وغيرها.

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