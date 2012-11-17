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"الإحصاء" تطلق منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" الموحَّدة

تهدف إلى توفير تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" وهي عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء، وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر.

وتوفر قاعدة البيانات الإحصائية تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة؛ مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم.

وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواءً كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية.

وتوفر منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وباعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة فهي تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون إطلاق المنصة على مراحل وصولاً إلى إتاحة (151) موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعاً آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.

وشهد الحفل تقديم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر عرضًا مرئيًّا شرح من خلاله الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي ليواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقود المملكة العربية السعودية نحو مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.

ويأتي إطلاق منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى تسخير جميع البيانات الإحصائية؛ من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد؛ إذ تتيح لجميع شرائح المستخدمين التعامل مع المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة وبكل يسر وسهولة ومن خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء" تطلق منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" الموحَّدة
سبق

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" وهي عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء، وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر.

وتوفر قاعدة البيانات الإحصائية تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة؛ مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم.

وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواءً كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية.

وتوفر منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وباعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة فهي تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون إطلاق المنصة على مراحل وصولاً إلى إتاحة (151) موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعاً آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.

وشهد الحفل تقديم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر عرضًا مرئيًّا شرح من خلاله الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي ليواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقود المملكة العربية السعودية نحو مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.

ويأتي إطلاق منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى تسخير جميع البيانات الإحصائية؛ من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد؛ إذ تتيح لجميع شرائح المستخدمين التعامل مع المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة وبكل يسر وسهولة ومن خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
04:04 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
06:29 PM

"الإحصاء" تطلق منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" الموحَّدة

تهدف إلى توفير تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" وهي عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء، وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر.

وتوفر قاعدة البيانات الإحصائية تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة؛ مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم.

وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواءً كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية.

وتوفر منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وباعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة فهي تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون إطلاق المنصة على مراحل وصولاً إلى إتاحة (151) موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعاً آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.

وشهد الحفل تقديم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر عرضًا مرئيًّا شرح من خلاله الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي ليواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقود المملكة العربية السعودية نحو مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.

ويأتي إطلاق منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى تسخير جميع البيانات الإحصائية؛ من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد؛ إذ تتيح لجميع شرائح المستخدمين التعامل مع المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة وبكل يسر وسهولة ومن خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.

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