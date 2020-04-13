النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

ولي العهد.. قائد برهن على أن إنسانية المملكة قادرة على تحييد لغة المال

برعايته.. نظام حكومي متناغم وعين تحرس الوطن والمواطن في المقدمة

أسهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بدور كبير في مواجهة أزمة "كورونا"، حيث وقف وراء القرارات المتخذة في إطار تحجيم تداعيات الفيروس.

ولم تكن الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى لتشغل القائد الشاب عن هموم الداخل السعودي، وخاصة ما يتعلق بظروف المواطنين الصحية الاقتصادية والمعيشية.

وكان قرار إيقاف العمرة والعمل الحكومي وغيرها من القرارات تحتاج إلى الشجاعة والمبادرة، وهي السمات التي ميزت شخصية ولي العهد ودفعت بالمملكة نحو صدارة الدول التي استطاعت أن تتعامل بنجاح مع أزمة الفيروس وتضاعف أرقامه لاحقاً مع رفع وتيرة الاحترازات تباعاً، وأصبحت كل مرحلة قابلة للتقييم والمراجعة وهذا ما عكس مؤسساتية العمل وانسجام القطاعات.

وقد نجحت المملكة في إدارة الأزمة بإشراف ولي العهد بهذا الشكل المباشر ومتابعته الدقيقة فالوضع حتى اليوم تحت السيطرة وإن تعاظمت الحالات فهو المتوقع، ففي الوقت الذي تنهار فيه الأنظمة الصحية والاقتصادية في بعض الدول لا تزال المملكة متماسكة عيناً على "كورونا" ويداً تحمي شعبها، وهذا بلا شك بفضلٍ من الله ثم الدور البطولي الذي تلعبه لمواجهة المرض؛ فإنسانية الملك وولي عهده لم تُفرق بين مواطنٍ ومقيم في هذا الوباء حتى أشادت منظمة الصحة العالمية بالخطوات الجريئة.

وقدمت قيادة المملكة الكثير من أجل سلامة الوطن، ودعمت وزارة الصحة بـ15 مليار ريال في هذا الظرف المُروّع، إضافةً إلى دعم القطاع الخاص والعاملين وتأجيل استحصال رسوم العمالة وما في حكمها، لذلك لم تمر سريعاً مقولة وزير الصحة في كلمته اليوم عندما قال: "ولي العهد ضحّى بالكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان صحة المواطن"، وهذا يعكسه جهود النظام الحكومي بمختلف قطاعاته فالجميع يتسابق لخدمة الإنسان والإنسان أولاً، فالخطاب الإنساني حيّد لغة المال والأرقام، فرفعنا شعار "مملكة الإنسانية".

وأصبحت الكرة اليوم في ملعب المواطن بالتزامه واستشعاره حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليبقى دوره ومسؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه؛ فالدولة لا تريد أكثر من تفعيل شعار #كلنا_مسؤول.

فيروس كورونا الجديد ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد.. قائد برهن على أن إنسانية المملكة قادرة على تحييد لغة المال
سبق

أسهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بدور كبير في مواجهة أزمة "كورونا"، حيث وقف وراء القرارات المتخذة في إطار تحجيم تداعيات الفيروس.

ولم تكن الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى لتشغل القائد الشاب عن هموم الداخل السعودي، وخاصة ما يتعلق بظروف المواطنين الصحية الاقتصادية والمعيشية.

وكان قرار إيقاف العمرة والعمل الحكومي وغيرها من القرارات تحتاج إلى الشجاعة والمبادرة، وهي السمات التي ميزت شخصية ولي العهد ودفعت بالمملكة نحو صدارة الدول التي استطاعت أن تتعامل بنجاح مع أزمة الفيروس وتضاعف أرقامه لاحقاً مع رفع وتيرة الاحترازات تباعاً، وأصبحت كل مرحلة قابلة للتقييم والمراجعة وهذا ما عكس مؤسساتية العمل وانسجام القطاعات.

وقد نجحت المملكة في إدارة الأزمة بإشراف ولي العهد بهذا الشكل المباشر ومتابعته الدقيقة فالوضع حتى اليوم تحت السيطرة وإن تعاظمت الحالات فهو المتوقع، ففي الوقت الذي تنهار فيه الأنظمة الصحية والاقتصادية في بعض الدول لا تزال المملكة متماسكة عيناً على "كورونا" ويداً تحمي شعبها، وهذا بلا شك بفضلٍ من الله ثم الدور البطولي الذي تلعبه لمواجهة المرض؛ فإنسانية الملك وولي عهده لم تُفرق بين مواطنٍ ومقيم في هذا الوباء حتى أشادت منظمة الصحة العالمية بالخطوات الجريئة.

وقدمت قيادة المملكة الكثير من أجل سلامة الوطن، ودعمت وزارة الصحة بـ15 مليار ريال في هذا الظرف المُروّع، إضافةً إلى دعم القطاع الخاص والعاملين وتأجيل استحصال رسوم العمالة وما في حكمها، لذلك لم تمر سريعاً مقولة وزير الصحة في كلمته اليوم عندما قال: "ولي العهد ضحّى بالكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان صحة المواطن"، وهذا يعكسه جهود النظام الحكومي بمختلف قطاعاته فالجميع يتسابق لخدمة الإنسان والإنسان أولاً، فالخطاب الإنساني حيّد لغة المال والأرقام، فرفعنا شعار "مملكة الإنسانية".

وأصبحت الكرة اليوم في ملعب المواطن بالتزامه واستشعاره حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليبقى دوره ومسؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه؛ فالدولة لا تريد أكثر من تفعيل شعار #كلنا_مسؤول.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:28 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:43 PM

ولي العهد.. قائد برهن على أن إنسانية المملكة قادرة على تحييد لغة المال

برعايته.. نظام حكومي متناغم وعين تحرس الوطن والمواطن في المقدمة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
1,461

أسهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بدور كبير في مواجهة أزمة "كورونا"، حيث وقف وراء القرارات المتخذة في إطار تحجيم تداعيات الفيروس.

ولم تكن الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى لتشغل القائد الشاب عن هموم الداخل السعودي، وخاصة ما يتعلق بظروف المواطنين الصحية الاقتصادية والمعيشية.

وكان قرار إيقاف العمرة والعمل الحكومي وغيرها من القرارات تحتاج إلى الشجاعة والمبادرة، وهي السمات التي ميزت شخصية ولي العهد ودفعت بالمملكة نحو صدارة الدول التي استطاعت أن تتعامل بنجاح مع أزمة الفيروس وتضاعف أرقامه لاحقاً مع رفع وتيرة الاحترازات تباعاً، وأصبحت كل مرحلة قابلة للتقييم والمراجعة وهذا ما عكس مؤسساتية العمل وانسجام القطاعات.

وقد نجحت المملكة في إدارة الأزمة بإشراف ولي العهد بهذا الشكل المباشر ومتابعته الدقيقة فالوضع حتى اليوم تحت السيطرة وإن تعاظمت الحالات فهو المتوقع، ففي الوقت الذي تنهار فيه الأنظمة الصحية والاقتصادية في بعض الدول لا تزال المملكة متماسكة عيناً على "كورونا" ويداً تحمي شعبها، وهذا بلا شك بفضلٍ من الله ثم الدور البطولي الذي تلعبه لمواجهة المرض؛ فإنسانية الملك وولي عهده لم تُفرق بين مواطنٍ ومقيم في هذا الوباء حتى أشادت منظمة الصحة العالمية بالخطوات الجريئة.

وقدمت قيادة المملكة الكثير من أجل سلامة الوطن، ودعمت وزارة الصحة بـ15 مليار ريال في هذا الظرف المُروّع، إضافةً إلى دعم القطاع الخاص والعاملين وتأجيل استحصال رسوم العمالة وما في حكمها، لذلك لم تمر سريعاً مقولة وزير الصحة في كلمته اليوم عندما قال: "ولي العهد ضحّى بالكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان صحة المواطن"، وهذا يعكسه جهود النظام الحكومي بمختلف قطاعاته فالجميع يتسابق لخدمة الإنسان والإنسان أولاً، فالخطاب الإنساني حيّد لغة المال والأرقام، فرفعنا شعار "مملكة الإنسانية".

وأصبحت الكرة اليوم في ملعب المواطن بالتزامه واستشعاره حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليبقى دوره ومسؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه؛ فالدولة لا تريد أكثر من تفعيل شعار #كلنا_مسؤول.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,178
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,419
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,001
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,232

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة