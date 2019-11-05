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رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس لتغير المناخ

ساري المفعول بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب

أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.


وقالت الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.


وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطاراً من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.

الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة باريس المناخ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس لتغير المناخ
سبق

أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.


وقالت الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.


وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطاراً من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
08:55 PM

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس لتغير المناخ

ساري المفعول بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.


وقالت الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.


وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطاراً من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.

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