وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطاراً من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.

وقالت الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس لتغير المناخ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-05 أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.

وقالت الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطاراً من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 08:55 PM

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس لتغير المناخ ساري المفعول بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب





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أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.



وقالت الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.



وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطاراً من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.