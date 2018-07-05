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أمير الشمالية يرأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس التنمية السياحية

بعضوية 19 شخصًا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس التنمية السياحية بعضوية 19 شخصا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.

ورفع أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية الاجتماع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء، ضمن مواقع التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مؤكدًا على أهمية التوسع في الفعاليات السياحية والبرامج الترفيهية وتوطين المهن والحرف المرتبطة بالسياحة والآثار وإعداد البرامج التسويقية للفرص الاستثمارية في المنطقة .

وناقش الاجتماع استراتيجية الفعاليات السياحية في المنطقة، وإعداد خطة لتفعيل منظمومة التنمية السياحية والتراث الحضاري بالمنطقة .

ووافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .

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أمير الشمالية يرأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس التنمية السياحية
سبق

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس التنمية السياحية بعضوية 19 شخصا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.

ورفع أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية الاجتماع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء، ضمن مواقع التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مؤكدًا على أهمية التوسع في الفعاليات السياحية والبرامج الترفيهية وتوطين المهن والحرف المرتبطة بالسياحة والآثار وإعداد البرامج التسويقية للفرص الاستثمارية في المنطقة .

وناقش الاجتماع استراتيجية الفعاليات السياحية في المنطقة، وإعداد خطة لتفعيل منظمومة التنمية السياحية والتراث الحضاري بالمنطقة .

ووافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
07:54 PM

أمير الشمالية يرأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس التنمية السياحية

بعضوية 19 شخصًا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع

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أحمد البراهيم - عرعر
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رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس التنمية السياحية بعضوية 19 شخصا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.

ورفع أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية الاجتماع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء، ضمن مواقع التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مؤكدًا على أهمية التوسع في الفعاليات السياحية والبرامج الترفيهية وتوطين المهن والحرف المرتبطة بالسياحة والآثار وإعداد البرامج التسويقية للفرص الاستثمارية في المنطقة .

وناقش الاجتماع استراتيجية الفعاليات السياحية في المنطقة، وإعداد خطة لتفعيل منظمومة التنمية السياحية والتراث الحضاري بالمنطقة .

ووافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .

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