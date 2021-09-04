النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مواجهة ودية .. الاتحاد يكرّم الأنصار بسباعية

في الظهور الأول للروماني كوزمين

أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شباك نظيره الأنصار بسبعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي الاتحاد، ضمن فترة التوقف الدولية الحالية.

وقاد مدرب الاتحاد الجديد، الروماني كوزمين كونترا، أولى مبارياته بعد توليه المهام الفنية للعميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.

وتناوب على تسجيل السباعية كلٌ من عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن اليامي ورومارينيو وعبد العزيز البيشي وعبد العزيز الجبرين وأحمد باحسين وهارون كمارا.

وشهدت المباراة، تصدي الحارس الاتحادي الجديد صالح الوحيمد لركلة جزاء عند الدقيقة 50.

الاتحاد الأنصار

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في مواجهة ودية .. الاتحاد يكرّم الأنصار بسباعية
سبق

أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شباك نظيره الأنصار بسبعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي الاتحاد، ضمن فترة التوقف الدولية الحالية.

وقاد مدرب الاتحاد الجديد، الروماني كوزمين كونترا، أولى مبارياته بعد توليه المهام الفنية للعميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.

وتناوب على تسجيل السباعية كلٌ من عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن اليامي ورومارينيو وعبد العزيز البيشي وعبد العزيز الجبرين وأحمد باحسين وهارون كمارا.

وشهدت المباراة، تصدي الحارس الاتحادي الجديد صالح الوحيمد لركلة جزاء عند الدقيقة 50.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:13 PM

في مواجهة ودية .. الاتحاد يكرّم الأنصار بسباعية

في الظهور الأول للروماني كوزمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
69

أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شباك نظيره الأنصار بسبعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي الاتحاد، ضمن فترة التوقف الدولية الحالية.

وقاد مدرب الاتحاد الجديد، الروماني كوزمين كونترا، أولى مبارياته بعد توليه المهام الفنية للعميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.

وتناوب على تسجيل السباعية كلٌ من عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن اليامي ورومارينيو وعبد العزيز البيشي وعبد العزيز الجبرين وأحمد باحسين وهارون كمارا.

وشهدت المباراة، تصدي الحارس الاتحادي الجديد صالح الوحيمد لركلة جزاء عند الدقيقة 50.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,319
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,778
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة