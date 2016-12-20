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"وثيقة إطلاق النار".. فلسطين تدين التعليمات الإسرائيلية بـ "إعدام مُلقي الحجارة"

أكّدت متابعتها القضية بالمحاكم الدولية واعتبرت قرار "تل أبيب" عنصرياً فاشياً

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار إسرائيل إعطاء مزيدٍ من التسهيلات للجيش لإطلاق النار على مُلقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة نشرها الإعلام الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها "ضوءاً أخضر" لارتكاب مزيدٍ من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، كما تعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلاً من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الفاشي الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهدافٍ للرماية والتدريب، ويحول الجنود الإسرائيليين إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام".

وتابعت الوزارة أنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره اعترافاً إسرائيلياً رسمياً باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطراً حقيقياً على الجنود الإسرائيليين، ودليلاً أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والإعدامات الميدانية.

كما تطالب الوزارة، الجهات الأممية والدولية المختصة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فوراً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"وثيقة إطلاق النار".. فلسطين تدين التعليمات الإسرائيلية بـ "إعدام مُلقي الحجارة"
سبق

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار إسرائيل إعطاء مزيدٍ من التسهيلات للجيش لإطلاق النار على مُلقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة نشرها الإعلام الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها "ضوءاً أخضر" لارتكاب مزيدٍ من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، كما تعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلاً من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الفاشي الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهدافٍ للرماية والتدريب، ويحول الجنود الإسرائيليين إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام".

وتابعت الوزارة أنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره اعترافاً إسرائيلياً رسمياً باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطراً حقيقياً على الجنود الإسرائيليين، ودليلاً أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والإعدامات الميدانية.

كما تطالب الوزارة، الجهات الأممية والدولية المختصة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فوراً.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
12:20 PM

"وثيقة إطلاق النار".. فلسطين تدين التعليمات الإسرائيلية بـ "إعدام مُلقي الحجارة"

أكّدت متابعتها القضية بالمحاكم الدولية واعتبرت قرار "تل أبيب" عنصرياً فاشياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار إسرائيل إعطاء مزيدٍ من التسهيلات للجيش لإطلاق النار على مُلقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة نشرها الإعلام الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها "ضوءاً أخضر" لارتكاب مزيدٍ من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، كما تعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلاً من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الفاشي الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهدافٍ للرماية والتدريب، ويحول الجنود الإسرائيليين إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام".

وتابعت الوزارة أنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره اعترافاً إسرائيلياً رسمياً باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطراً حقيقياً على الجنود الإسرائيليين، ودليلاً أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والإعدامات الميدانية.

كما تطالب الوزارة، الجهات الأممية والدولية المختصة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فوراً.

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