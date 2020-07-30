وبينت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى منتصف الليل .

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم, تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة أملج.

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على تبوك تستمر حتى منتصف الليل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-30 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم, تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة أملج.

وبينت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى منتصف الليل .

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 01:17 PM

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على تبوك تستمر حتى منتصف الليل قالت: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم, تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة أملج.



وبينت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى منتصف الليل .