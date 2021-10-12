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اغتيال ضابط كبير في المخابرات الصومالية بلغم أرضي

"الشباب" تبنّت الاعتداء

اغتالت حركة الشباب المتشددة في الصومال، اليوم الثلاثاء، ضابطاً كبيراً في جهاز الاستخبارات الوطني، في العاصمة مقديشو؛ إثر تفجير سيارته بلغم أرضي.

ونقل موقع "كي ميديا" الصومالي عن مصادر لم يسمّها، أن الضابط الاستخباراتي الكبير عبدالشكور راغ، اغتيل في وقت مبكر اليوم؛ إثر تفجير سيارته في منطقة دينيل بالعاصمة مقديشو خلال قيامه بدورية.

وبيّنت المصادر أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة من حراسه الشخصيين أيضاً.

من جهتها، تبنّت حركة الشباب المسؤولية عن التفجير، مشيرةً إلى أنها "اغتالت المسؤول عن منطقة دينيل بالإضافة لـ11 جندياً".

الرئيسية/ أخبار العالم

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اغتيال ضابط كبير في المخابرات الصومالية بلغم أرضي
سبق

اغتالت حركة الشباب المتشددة في الصومال، اليوم الثلاثاء، ضابطاً كبيراً في جهاز الاستخبارات الوطني، في العاصمة مقديشو؛ إثر تفجير سيارته بلغم أرضي.

ونقل موقع "كي ميديا" الصومالي عن مصادر لم يسمّها، أن الضابط الاستخباراتي الكبير عبدالشكور راغ، اغتيل في وقت مبكر اليوم؛ إثر تفجير سيارته في منطقة دينيل بالعاصمة مقديشو خلال قيامه بدورية.

وبيّنت المصادر أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة من حراسه الشخصيين أيضاً.

من جهتها، تبنّت حركة الشباب المسؤولية عن التفجير، مشيرةً إلى أنها "اغتالت المسؤول عن منطقة دينيل بالإضافة لـ11 جندياً".

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:33 PM

اغتيال ضابط كبير في المخابرات الصومالية بلغم أرضي

"الشباب" تبنّت الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اغتالت حركة الشباب المتشددة في الصومال، اليوم الثلاثاء، ضابطاً كبيراً في جهاز الاستخبارات الوطني، في العاصمة مقديشو؛ إثر تفجير سيارته بلغم أرضي.

ونقل موقع "كي ميديا" الصومالي عن مصادر لم يسمّها، أن الضابط الاستخباراتي الكبير عبدالشكور راغ، اغتيل في وقت مبكر اليوم؛ إثر تفجير سيارته في منطقة دينيل بالعاصمة مقديشو خلال قيامه بدورية.

وبيّنت المصادر أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة من حراسه الشخصيين أيضاً.

من جهتها، تبنّت حركة الشباب المسؤولية عن التفجير، مشيرةً إلى أنها "اغتالت المسؤول عن منطقة دينيل بالإضافة لـ11 جندياً".

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