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عيادات الإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين

في مخيم الزعتري

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات أمس 705 مرضى بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 184 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 73 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 143طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 56 مريضًا، وراجع 20 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 100 مريضة، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 21 مريضًا، كما عُمل 146 تحليلًا لـ53 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 7 صور أشعّة لـ4 مرضى، وأعطي 58 لقاحًا في عيادة التطعيمات لـ26 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 20 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 466 وصفة طبية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات الإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات أمس 705 مرضى بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 184 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 73 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 143طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 56 مريضًا، وراجع 20 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 100 مريضة، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 21 مريضًا، كما عُمل 146 تحليلًا لـ53 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 7 صور أشعّة لـ4 مرضى، وأعطي 58 لقاحًا في عيادة التطعيمات لـ26 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 20 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 466 وصفة طبية.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:24 PM

عيادات الإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين

في مخيم الزعتري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات أمس 705 مرضى بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 184 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 73 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 143طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 56 مريضًا، وراجع 20 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 100 مريضة، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 21 مريضًا، كما عُمل 146 تحليلًا لـ53 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 7 صور أشعّة لـ4 مرضى، وأعطي 58 لقاحًا في عيادة التطعيمات لـ26 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 20 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 466 وصفة طبية.

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