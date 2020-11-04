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النصر يرفع من وتيرة الإعداد لمواجهة القادسية "دوريًا"

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره القادسية، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة لنلهم العالم بقمتنا".

وقاد أرنالدو تيكسيرا المساعد الثاني للمدرب (خلفًا للمدرب روي فيتوريا المصاب بفيروس كورونا المستجد)، تدريبات الفريق، مساء اليوم الأربعاء، التي شهدت عودة عبد الله مادو، بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتخطي عقبة القادسية وتسجيل أول انتصار وخطف أول ثلاث نقاط في الدوري، بعد الخسائر الثلاث المتتالية.

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النصر يرفع من وتيرة الإعداد لمواجهة القادسية "دوريًا"
سبق

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره القادسية، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة لنلهم العالم بقمتنا".

وقاد أرنالدو تيكسيرا المساعد الثاني للمدرب (خلفًا للمدرب روي فيتوريا المصاب بفيروس كورونا المستجد)، تدريبات الفريق، مساء اليوم الأربعاء، التي شهدت عودة عبد الله مادو، بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتخطي عقبة القادسية وتسجيل أول انتصار وخطف أول ثلاث نقاط في الدوري، بعد الخسائر الثلاث المتتالية.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
10:05 PM

النصر يرفع من وتيرة الإعداد لمواجهة القادسية "دوريًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره القادسية، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة لنلهم العالم بقمتنا".

وقاد أرنالدو تيكسيرا المساعد الثاني للمدرب (خلفًا للمدرب روي فيتوريا المصاب بفيروس كورونا المستجد)، تدريبات الفريق، مساء اليوم الأربعاء، التي شهدت عودة عبد الله مادو، بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتخطي عقبة القادسية وتسجيل أول انتصار وخطف أول ثلاث نقاط في الدوري، بعد الخسائر الثلاث المتتالية.

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