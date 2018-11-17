كراني: منخفض حركي يؤدي إلى عدم الاستقرار منتصف الأسبوع

قال: طقسنا غائم جزئي في جازان وشرق المرتفعات وأجزاء من الوسطى

أكّد أخصائي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ أن منخفضاً حركياً متمركزاً على ليبيا يتحرّك للشمال الشرقي ويصل مع نهاية الـ 48 ساعة القادمة إلى جنوب غربي تركيا.. سيساعد على نشاط عدم الاستقرار القادم منتصف الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": منخفض حركي متمركز على ليبيا يتحرّك للشمال الشرقي ويصل مع نهاية الـ 48 ساعة القادمة، إلى جنوب غربي تركيا.. وسيساعد على نشاط عدم الاستقرار القادم منتصف الأسبوع.. أما طقسنا فغائم جزئي على الغربية وجنوباً حتى جازان وشرق المرتفعات وأجزاء من الوسطى والشرقية، خاصة الجنوب.. مع فرصة زخات مطرية.