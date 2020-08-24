الجوف.. إلزام 142 عقاراً ومبنى تحت الإنشاء بأسوار حماية وتغريم مخالفين
"الحموان": الفرق الرقابية تواصل جولاتها للالتزام بالتعليمات ورصد التجاوزات
ألزمت أمانة منطقة الجوف المواطنين وجميع الشركات والمستثمرين بتسوير كل المواقع الإنشائية، ضمن جهودها لتطبيق متطلبات السلامة والوقاية، والحد من التشوه البصري بالشوارع والأحياء والمواقع العامة.
وبلغ إجمالي الغرامات على 17 مخالفاً 83500 ريال؛ وذلك خلال الفترة من 27 ذي الحجة 1440هـ إلى 20 ذي الحجة 1441هـ.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أنه تم إلزام 142 عقاراً ومبنىً تحت الإنشاء بأسوار حماية.
أمانة منطقة الجوف
الجوف.. إلزام 142 عقاراً ومبنى تحت الإنشاء بأسوار حماية وتغريم مخالفين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-24
ألزمت أمانة منطقة الجوف المواطنين وجميع الشركات والمستثمرين بتسوير كل المواقع الإنشائية، ضمن جهودها لتطبيق متطلبات السلامة والوقاية، والحد من التشوه البصري بالشوارع والأحياء والمواقع العامة.
وبلغ إجمالي الغرامات على 17 مخالفاً 83500 ريال؛ وذلك خلال الفترة من 27 ذي الحجة 1440هـ إلى 20 ذي الحجة 1441هـ.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أنه تم إلزام 142 عقاراً ومبنىً تحت الإنشاء بأسوار حماية.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
11:10 AM
الجوف.. إلزام 142 عقاراً ومبنى تحت الإنشاء بأسوار حماية وتغريم مخالفين
"الحموان": الفرق الرقابية تواصل جولاتها للالتزام بالتعليمات ورصد التجاوزات
ألزمت أمانة منطقة الجوف المواطنين وجميع الشركات والمستثمرين بتسوير كل المواقع الإنشائية، ضمن جهودها لتطبيق متطلبات السلامة والوقاية، والحد من التشوه البصري بالشوارع والأحياء والمواقع العامة.
وبلغ إجمالي الغرامات على 17 مخالفاً 83500 ريال؛ وذلك خلال الفترة من 27 ذي الحجة 1440هـ إلى 20 ذي الحجة 1441هـ.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أنه تم إلزام 142 عقاراً ومبنىً تحت الإنشاء بأسوار حماية.