الجوف.. إلزام 142 عقاراً ومبنى تحت الإنشاء بأسوار حماية وتغريم مخالفين

"الحموان": الفرق الرقابية تواصل جولاتها للالتزام بالتعليمات ورصد التجاوزات

ألزمت أمانة منطقة الجوف المواطنين وجميع الشركات والمستثمرين بتسوير كل المواقع الإنشائية، ضمن جهودها لتطبيق متطلبات السلامة والوقاية، والحد من التشوه البصري بالشوارع والأحياء والمواقع العامة.

وبلغ إجمالي الغرامات على 17 مخالفاً 83500 ريال؛ وذلك خلال الفترة من 27 ذي الحجة 1440هـ إلى 20 ذي الحجة 1441هـ.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أنه تم إلزام 142 عقاراً ومبنىً تحت الإنشاء بأسوار حماية.