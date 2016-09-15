النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العساف" يستقبل مدير عام الإدارة السياسية بوزارة الخارجية البريطانية

بحثا المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بجدة، اليوم، المدير العام للسياسية في وزارة الخارجية البريطانية، ريتشارد مور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العساف" يستقبل مدير عام الإدارة السياسية بوزارة الخارجية البريطانية
سبق

استقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بجدة، اليوم، المدير العام للسياسية في وزارة الخارجية البريطانية، ريتشارد مور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:47 PM

"العساف" يستقبل مدير عام الإدارة السياسية بوزارة الخارجية البريطانية

بحثا المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
198

استقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بجدة، اليوم، المدير العام للسياسية في وزارة الخارجية البريطانية، ريتشارد مور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,825
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,745
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة